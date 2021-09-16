На Сумщині облаштовують кордонну смугу з РФ протитранспортними огорожами – ФОТО

На Сумщині інженерні працівники Держприкордонслужби облаштовують посилені протитранспортні загородження на спільному з Росією кордоні.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

– Особлива увага приділяється ділянці українсько-російського кордону. Поряд з урядовим планом з інженерного облаштування кордону відповідно до відомчих заходів прикордонного відомства створені комплексні інженерні групи, – наголошують у ДПСУ.

Завданням цих груп є облаштування загороджень на тих ділянках кордону, де існує загроза подальшого нарощення інших елементів.

Ускладнюють дії у випадку агресії: на кордоні встановлюють нові загородження / 3 фотографии

Окрім інженерної техніки прикордонників, до робіт залучено спеціальну військову інженерну техніку.

– Належне облаштування державного кордону має не лише безпековий, але й оборонний аспекти. На рівні з підвищенням прикордонної безпеки – зниження міграційного ризику, небезпеки переміщення засобів терору, зброї, наркотичних речовин та товарів.

Разом з тим фортифікаційні елементи ускладнюють дії противника у випадку збройної агресії, – пояснюють у Державній прикордонній службі.