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Софія Зінов'єва |

Ускладнюють дії у випадку агресії: на кордоні встановлюють нові загородження

Ускладнюють дії у випадку агресії: на кордоні встановлюють нові загородження

На Сумщині інженерні працівники Держприкордонслужби облаштовують посилені протитранспортні загородження на спільному з Росією кордоні.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

– Особлива увага приділяється ділянці українсько-російського кордону. Поряд з урядовим планом з інженерного облаштування кордону відповідно до відомчих заходів прикордонного відомства створені комплексні інженерні групи, – наголошують у ДПСУ.

Завданням цих груп є облаштування загороджень на тих ділянках кордону, де існує загроза подальшого нарощення інших елементів.

На Сумщині облаштовують кордонну смугу з РФ протитранспортними огорожами – ФОТО
На Сумщині облаштовують кордонну смугу з РФ протитранспортними огорожами – ФОТО
На Сумщині облаштовують кордонну смугу з РФ протитранспортними огорожами – ФОТО
На Сумщині облаштовують кордонну смугу з РФ протитранспортними огорожами – ФОТО
На Сумщині облаштовують кордонну смугу з РФ протитранспортними огорожами – ФОТО
На Сумщині облаштовують кордонну смугу з РФ протитранспортними огорожами – ФОТО
Ускладнюють дії у випадку агресії: на кордоні встановлюють нові загородження / 3 фотографии

Окрім інженерної техніки прикордонників, до робіт залучено спеціальну військову інженерну техніку.

– Належне облаштування державного кордону має не лише безпековий, але й оборонний аспекти. На рівні з підвищенням прикордонної безпеки – зниження міграційного ризику, небезпеки переміщення засобів терору, зброї, наркотичних речовин та товарів.

Разом з тим фортифікаційні елементи ускладнюють дії противника у випадку збройної агресії, – пояснюють у Державній прикордонній службі.

Нове облаштування протитранспортних загороджень є комплексною моделлю захисту держкордону, яка базується на поєднанні інженерних елементів з технічними засобами контролю.

Також зазначається, що згідно з рішенням РНБО та чинним законодавством, розпочато роботу з інвентаризації земельних ділянок завширшки 30-50 метрів вздовж лінії кордону.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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