На Сумщині облаштовують кордонну смугу з РФ протитранспортними огорожами – ФОТО

На Сумщині інженерні працівники Держприкордонслужби облаштовують посилені протитранспортні загородження на спільному з Росією кордоні.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
– Особлива увага приділяється ділянці українсько-російського кордону. Поряд з урядовим планом з інженерного облаштування кордону відповідно до відомчих заходів прикордонного відомства створені комплексні інженерні групи, – наголошують у ДПСУ.
Завданням цих груп є облаштування загороджень на тих ділянках кордону, де існує загроза подальшого нарощення інших елементів.
Окрім інженерної техніки прикордонників, до робіт залучено спеціальну військову інженерну техніку.
– Належне облаштування державного кордону має не лише безпековий, але й оборонний аспекти. На рівні з підвищенням прикордонної безпеки – зниження міграційного ризику, небезпеки переміщення засобів терору, зброї, наркотичних речовин та товарів.
Разом з тим фортифікаційні елементи ускладнюють дії противника у випадку збройної агресії, – пояснюють у Державній прикордонній службі.
Нове облаштування протитранспортних загороджень є комплексною моделлю захисту держкордону, яка базується на поєднанні інженерних елементів з технічними засобами контролю.
Також зазначається, що згідно з рішенням РНБО та чинним законодавством, розпочато роботу з інвентаризації земельних ділянок завширшки 30-50 метрів вздовж лінії кордону.