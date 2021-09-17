СБУ сообщила о задержании в Борисполе российского пропагандиста, который является участником группы интернет-агитаторов.

Агитаторы распространяли российскую пропаганду на территории Украины. Их деятельность разоблачили еще в 2020 году и объявили подозрение, но задержанный убежал и скрывался от правоохранителей.

Во время этого он продолжал заниматься антиукраинской агитацией на YouTube и через новые телеграмм-каналы.

Пропагандист агитировал за изменение государственной границы Украины и создание новых псевдогосударственных образований в некоторых областях.

По данным следствия, он также участвовал в сюжетах российских телеканалов, которые снимали антиукраинские материалы по заказу отдельных политических сил и общественных организаций РФ.

Кроме этого фигуранта, СБУ разоблачила целую группу пророссийских агитаторов и сообщила всем трем участникам о подозрении по ч. 2 ст. 110 о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Во время обысков силовики изъяли сценарии антигосударственных информационных кампаний и отчеты об их проведении, деньги от российских спонсоров, памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.