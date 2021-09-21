В Украине хотят отменить перенос выходных из-за праздников

В Украине предлагают отменить перенос выходных дней из-за праздников. Соответствующий проект закона О праздниках, памятных датах и ​​скорбных днях вынесен на общественное обсуждение.

Документ определяет перечень праздников, памятных дат, скорбных дней в Украине, которые имеют общегосударственное значение, регулирует порядок их установления и особенности празднования с целью возобновления и обеспечения национальной памяти украинского народа, обеспечения права граждан на свободу совести, а также содействия независимому обеспечению национальных интересов.

В нем предлагают определить такие категории как: государственный праздник, день траура, международный день, памятная дата, профессиональный праздник, скорбный день, традиционный праздник.

12 праздников предлагают определить как государственные:

День соборности Украины (22 января), День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля), День памяти и примирения (8 мая), День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая), День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая), День Конституции (28 июня);

День государственного флага Украины (23 августа), День независимости Украины (24 августа), День украинской государственности (28 июля), День защитников Украины (14 октября), День украинской письменности и языка (9 ноября) и День достоинства и свободы (21 ноября).

Предлагается также определить 20 традиционных праздников:

В частности, это Новый год (1 января), День матери (второе воскресенье мая), День отца (третье воскресенье июня), а также основные религиозные праздники пяти вероисповеданий.

13 международных дней:

Международный день памяти жертв Холокоста (27 января), Международный день борьбы за права женщин (8 марта), Всемирный день Земли (22 апреля), День труда (1 мая), Международный день семьи (15 мая), Международный день защиты детей (1 июня), Всемирный день окружающей среды (5 июня), Международный день молодежи (12 августа);

День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа), Международный день демократии (15 сентября), Международный день людей пожилого возраста (1 октября), Международный день толерантности (16 ноября) и Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).

Семь скорбных дней:

День Героев Небесной сотни (20 февраля), День памяти чернобыльской катастрофы (26 апреля), День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа (18 мая), День памяти погибших защитников Украины (29 августа), День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября);

День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября) и День памяти жертв Голодомора (четвертая суббота ноября).

Законопроект предлагает предусмотреть, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится.

В то же время, перенос выходного дня предлагается оставить в отношении некоторых традиционных праздников, а именно: Рождества Христова по григорианскому календарю и Нового года, Рождества Христова по юлианскому календарю, Пасхи по юлианскому календарю, День Святой Троицы по юлианскому календарю.