Звуки города воплотили в форму: очередная скульптура по инициативе Алены Тимошенко появилась в Харькове

В Харькове открылась очередная арт-инсталляция проекта Звуки города, воплотившая в скульптуру звуки, с которыми у харьковчан ассоциируется их родной город.

Создание скульптур из серии, посвященной 30-летию независимости Украины, по словам одного из инициаторов проекта, продюсера компании GOODMEDIA Алены Тимошенко, стало возможным путем объединения искусства и новейших технологий.

Как сообщает Харьковский городской совет, скульптура Звуки Харькова открылась в саду им. Шевченко.

— Каждый город имеет свои уникальные звуки — разные по настроению, тональности и даже цвету. Мы впервые превратили их в форму. Это проект, который по-современному объединил искусство, технологии, чувства и эмоции людей, истории горожан и их воспоминания детства, — рассказала Алена Тимошенко.

Для создания харьковской арт-инсталляции были использованы звуки, с которыми Харьков ассоциируется у знаменитых харьковчан — врача Евгения Комаровского, певца и телеведущего Владимира Дантеса.

А также астронома, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники Ирины Бельской и художника-монументалиста, графика и фотографа Романа Минина.

В итоге, в звуковую дорожку, ставшую основой для создания скульптуры, вошли, в числе прочих, звуки прыжков на скейте, вспышек фейерверков, равномерного стука поездов на железнодорожных путях, возгласы болельщиков на стадионе Металлист.

— Глядя на эту скульптуру, каждый почувствует ритм Харькова. Это волна эмоций. Шум улиц и фонтанов, смех детей, крики болельщиков на стадионе Металлист. Дух города — уникальный и отражен здесь, — отметил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

Всего в ходе реализации проекта Звуки города были записаны звуки семи городов, после чего они были трансформированы в арт-объекты с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации.

Звуки Харькова стали уже четвертыми в серии. Помимо Харькова, в проекте принимают также участие Киев, Одесса, Днепр, Львов, Мариуполь и Крым.