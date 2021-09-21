Звуки міста відтворили у формі: чергова скульптура за ініціативи Альони Тимошенко з’явилася у Харкові

У Харкові відкрилася чергова арт-інсталяція проекту Звуки міста, що втілила у скульптурі звуки, з якими у харків’ян асоціюється їхнє рідне місто.

Створення скульптур із серії, присвяченій 30-річчю незалежності України, за словами однієї з ініціаторів проекту, продюсера компанії GOODMEDIA Альони Тимошенко, стало можливим шляхом об’єднання мистецтва і новітніх технологій.

Як повідомляє Харківська міська рада, скульптуру Звуки Харкова відкрили у саду ім. Шевченка.

– Кожне місто має свої унікальні звуки – різні за настроєм, тональністю і навіть кольором. Ми вперше перетворили їх на форму. Це проект, який по-сучасному об’єднав мистецтво, технології, почуття та емоції людей, історії містян та їхні спогади дитинства, – розповіла Альона Тимошенко.

Для створення харківської арт-інсталяції були використані звуки, з якими Харків асоціюється у знаменитих харків’ян – лікаря Євгена Комаровського, співака і телеведучого Володимира Дантеса.

А також астронома, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Ірини Бєльської та художника-монументаліста, графіка і фотографа Романа Мініна.

У підсумку, до звукової доріжки, що стала основою для створення скульптури, увійшли, зокрема, звуки стрибків на скейті, спалахів феєрверків, рівномірного стукоту поїздів на залізничних коліях і вигуки вболівальників на стадіоні Металіст.

– Дивлячись на цю скульптуру, кожен відчує ритм Харкова. Це хвиля емоцій. Шум вулиць і фонтанів, сміх дітей, крики вболівальників на стадіоні Металіст. Дух міста – унікальний і відображений тут, – зазначив в.о. мера Харкова Ігор Терехов.

Всього в ході реалізації проекту Звуки міста були записані звуки семи міст, після чого вони були трансформовані в арт-об’єкти за допомогою програм звукового дизайну і 3D-візуалізації.

Звуки Харкова стали вже четвертими в серії. Крім Харкова, в проекті беруть також участь Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Маріуполь і Крим.