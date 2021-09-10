В Днепре открыли мультимедийную скульптуру Звуки Города, которая символизирует аудио-сердцебиение одного из самых технологичных и развитых городов Украины.

Скульптура объединяет искусство, технологии, воспоминания и чувства.

– Живем в новое время, когда развивается страна, развивается инфраструктура. Мы меняемся изнутри. Ищем новые формы самовыражения. Наш проект Звуки Города – именно об этом. Впервые звук превратился в форму, – пояснила одна из инициаторов проекта, продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко.

Первую подобную скульптуру открыл президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы. Арт-объект в Днепре стал третьим в стране, созданным по такой технологии.

В ходе подготовки авторы провели опрос жителей Днепра о звуках, с которым ассоциируется у них город.

Продюсер Алена Тимошенко инициировала открытие в Днепре необычной арт-инсталляции Звуки Города / 3 фотографии

В “звучание” скульптуры включили гул ракетного двигателя, стук грузового вагона и даже “бурчание” холодильника Днепр.

По словам городского главы Бориса Филатова, именно этот звук ассоциируется у него с родным домом.

– Скульптура выглядит модерново. Движемся в будущее. Открыты для инноваций. Таким путем идут развитые города, – говорит он.

Также скульптура “звучит” баллончиками стрит-арта, шумом несущейся по волнам моторной лодки, треском костра, аплодисментами и громким смехом. Таким образом скульптура отражает душу города.

Алена Тимошенко рассказала, что для создания Звуков Города была проведена большая работа.

Над арт-объектом работали скульпторы, художники, саунд-продюсеры. Звуки тщательно “собирали”, а затем подвергли цифровой обработке.

Источник: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОГА