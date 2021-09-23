23 сентября физические-лица предприниматели вышли на митинг под Верховную Раду. Между протестующими и полицией произошла потасовка, в результате которой задержали лидера движения SaveФОП Сергея Доротича.

Известно, что участники акции планировали блокировать входы в здание парламента. Но полиция вытеснила митингующих от проезжей части улицы Грушевского.

ФЛП собрались на митинг 23 сентября, поскольку сегодня в 16.00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады. На повестке дня нардепов рассмотрение ряда законопроектов, касающихся деятельности физлиц-предпринимателей в Украине, в частности вопросов налогообложения и фискальной политики.

Со своей стороны ФЛП, собравшиеся возле Верховной Рады, требуют от депутатов принять законы об отмене обязательных кассовых аппаратов и новых правил для предпринимателей-упрощенцев.

Хотя накануне глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что нардепы не планируют принимать изменения в закон об отмене РРО — регистраторов расчетных операций.

Верховная Рада еще 1 декабря 2020 года приняла закон, которым отсрочила введение кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для ФЛП второй-четвертой групп, которые платят единый налог.

Также до 1 января 2022 года для ФЛП продлили использование пониженных штрафов при нарушении отдельных требований использования кассовых аппаратов.

Но кассовые аппараты все же были необходимы для предпринимателей, реализующих технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту, а также лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

ФЛП, которые предоставляют посреднические услуги по недвижимости и производят, поставляют, продают драгоценные изделия, также должны были использовать РРО.