23 вересня фізичні-особи підприємці вийшли на мітинг під Верховну Раду. Між протестувальниками і поліцією сталася сутичка, в результаті якої затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича.

Відомо, що учасники акції планували блокувати входи в будівлю парламенту. Але поліція витіснила мітингувальників від проїжджої частини вулиці Грушевського.

ФОПи зібралися на мітинг 23 вересня, оскільки сьогодні о 16.00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. На порядку денному нардепів розгляд низки законопроектів, які стосуються діяльності фізосіб-підприємців в Україні, зокрема питань оподаткування та фіскальної політики.

Зі свого боку ФОПи, які зібралися біля Верховної Ради, вимагають від депутатів ухвалити закони про скасування обов’язкових касових апаратів і нових правил для підприємців-спрощенців.

Хоча напередодні голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що нардепи не планують ухвалювати зміни до закону щодо скасування РРО – реєстраторів розрахункових операцій.

Верховна Рада ще 1 грудня 2020 року ухвалила закон, яким відтермінувала запровадження касових апаратів до 1 січня 2022 року для ФОПів другої-четвертої груп, які сплачують єдиний податок.

Також до 1 січня 2022 року для ФОПів продовжили використання знижених штрафів за умови порушення окремих вимог використання касових апаратів.

Але касові апарати все ж були необхідні для підприємців, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарські засоби і вироби медичного призначення.

ФОПи, які надають посередницькі послуги з нерухомості та виробляють, постачають, продають дорогоцінні вироби, також повинні були використовувати РРО.