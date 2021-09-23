С 23 сентября вся Украина перешла в желтую зону эпидемической опасности. Под карантинные ограничения попадут участники массовых мероприятий и посетители заведений культуры. Но есть исключения для вакцинированных граждан.

13 сентября Кабмин принял новые правила карантина, согласно которым разрешен ряд послаблений для людей, которые получили одну или две дозы Covid-прививки.

Что предусматривает желтая зона карантина, какие заведения закроют и каковы привилегии для вакцинированных — в материале Фактов ICTV.

Как будут работать школы, садики и вузы

В соответствии с новыми карантинными правилами, образовательные учреждения смогут работать в офлайн-режиме при условии, если минимум 80% работников вакцинированы хотя бы одной дозой. Для подтверждения этого факта принимаются международные свидетельства и Covid-сертификаты.

Там, где уровень вакцинации преподавателей ниже 80%, учебные заведения закроют на карантин.

Отметим, что в 22 школах Черновицкой области привито 100% сотрудников. Таким образом, образовательные учреждения смогут работать даже в случае перехода в красную зону.

В Киевской области по состоянию на 17 сентября 5 350 школ из более 14 тыс. соответствуют карантинным требованиям. А вот на Львовщине — лишь 165 школ.

Как будет работать транспорт

Общественный транспорт в желтой зоне будет работать без ограничений, в обычном режиме.

В то же время обязательно нужно быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Как будут работать учреждения культуры и питания

Ограничения желтой зоны традиционно предусматривают соблюдение безопасной дистанции 1,5 м в общественных местах и ​​масочного режима. В желтой зоне действуют такие карантинные правила:

кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать с заполненностью залов до 50% мест;

запрещено проводить массовые мероприятия, если на одного человека нет минимум 4 кв. м территории;

в спортивных и фитнес-залах заполненность не должна составлять более одного человека на 10 кв. м;

в заведении общественного питания за столиком может находиться не более четырех человек, а расстояние между столами должно быть минимум 1,5 м.

Бонусы для вакцинированных

Согласно новым правилам карантина, ограничения желтой зоны не будут действовать, если все посетители и минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников учреждений культуры и питания имеют хотя бы одну прививку либо действующий результат ПЦР или экспресс-теста, срок которого 72 часа.

Чтобы подтверждать наличие у посетителей и работников учреждений одной или двух доз прививки, в Кабмине предложили сделать два типа Covid сертификатов — желтые и зеленые. Желтый свидетельствует об одной дозе прививки, отрицательном ПЦР-тесте или выздоровлении от коронавируса, а зеленый — о полном курсе вакцинации.

Также при наличии желтого или зеленого сертификата человек может не проходить самоизоляцию после пересечения границы.

21 сентября Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС установила желтый эпидемиологический уровень на всей территории Украины, начиная с четверга. Такое решение приняли ввиду ухудшения Covid-ситуации в стране.

В течение прошлой недели в Украине двое суток подряд фиксировали более 6 тыс. случаев инфицирования. Это впервые за несколько месяцев.