ГДЗ по математике — где скачать решебник ДЗ для 6 класса

Хотите помочь ребенку решить задачи по математике, научить правильно умножать и округлять дроби, складывать два отрицательных числа или запомнить необходимые формулы?

В этом может помочь ГДЗ, в котором изложены все ответы на задачи по книгам со школьной программы. В настоящее время множество решебников доступны в интернете. Факты ICTV подготовили список сайтов, на которых можно скачать готовые домашние задания по математике за 6 класс.

В школе

На сайте В школе можно скачать ГДЗ по математике за 6 класс. Также доступны решения заданий по остальным школьным предметам — украинскому, английскому, немецкому, русскому языкам, информатике, основам здоровья, географии, биологии, истории, природоведению, украинской и зарубежной литературам.

Кроме этого, на сайте есть учебники по 16 предметам, которые изучают ученики 6 класса. Для тех, кто хочет лучше усвоить материал по математике и украинскому языкам, можно посмотреть записанные видеоуроки.

Four Book

На онлайн-ресурсе Four Book для скачивания доступны ГДЗ по математике за 6 класс от 10 авторов. Также можно посмотреть решение заданий из книг и рабочих тетрадей по украинскому, английскому, немецкому, французскому языкам, биологии, информатике, истории и географии.

В то же время есть учебники в формате PDF, задания для подготовки к ГИА, ВНО и сочинения по украинскому языку и литературе.

Freegdz

На сайте Freegdz можно посмотреть ответы к задачам из школьных книг по математике за 6 класс. Здесь также есть ГДЗ к рабочим тетрадям по точной науке.

Доступны решения к заданиям по украинскому, английскому, немецкому, французскому языкам, информатике, украинской литературе, биологии и географии, которые изучают ученики.

Математика дома

На онлайн-ресурсе Математика дома, помимо решений к задачам за 6 класс, есть обучающий видеокурс, который поможет школьникам легче усвоить и запомнить новый материал.

Также доступны ГДЗ по другим школьным предметам, среди которых украинский язык и литература, биология, география, всемирная история, информатика, английский, русский, французский и немецкий языки.

ГДЗ онлайн

На сайте ГДЗ онлайн можно увидеть решения к задачам из книг и рабочих тетрадей по математике за 6 класс. Также есть ГДЗ ко всем остальным школьным предметам для учеников 1-11 классов включительно.

Если нужны учебники в электронном формате без ГДЗ — они также доступны для скачивания, онлайн-просмотра или печати.

Моя школа

На онлайн-ресурсе Моя школа есть более 20 решебников по математике за 6 класс. Тут можно также найти ответы на задания из рабочих тетрадей по этому и другим школьным предметам.

Для просмотра доступны учебники для 1-11 классов без решений, задания для ГИА, ВНО, онлайн-уроки (записанные видео) и новости, которые могут быть интересны родителям и ученикам.

Экстра ГДЗ

На сайте Экстра ГДЗ можно найти решения задач из учебников от двух авторов, ответы сборника задач и контрольных работ по математике за 6 класс.

Также доступны и другие школьные предметы с 1 до 11 классов — украинский, английский, французский языки, биология, информатика, украинская литература, основы здоровья, природоведение и другие.