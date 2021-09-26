ГДЗ з математики – де скачати розв'язник ДЗ для 6 класу

Хочете допомогти дитині виконати завдання з математики, навчити правильно множити та округляти дроби, скласти двоє від’ємних чисел або запам’ятати необхідні формули?

У цьому може допомогти ГДЗ, в якому викладені всі відповіді на завдання з книг зі шкільної програми. Наразі безліч розв’язників доступні в інтернеті. Факти ICTV підготували список сайтів, на яких можна скачати готові домашні завдання з математики за 6 клас.

У школі

На сайті У школі можна скачати ГДЗ з математики за 6 клас. Також доступні виконані завдання з інших шкільних предметів – української, англійської, німецької, російської мов, інформатики, основ здоров’я, географії, біології, історії, природознавства, української та зарубіжної літератур.

Крім цього, на сайті є підручники з 16 предметів, які вивчають учні 6 класу. Для тих, хто хоче краще засвоїти матеріал з математики та української мови, можна подивитися записані відеоуроки.

Four Book

На онлайн-ресурсі Four Book для скачування доступні ГДЗ з математики за 6 клас від 10 авторів. Також можна подивитися виконані завдання з книг та робочих зошитів з української, англійської, німецької, французької мов, біології, інформатики, історії та географії.

Водночас є підручники у форматі PDF, завдання для підготовки до ДПА, ЗНО, твори з української мови та літератури.

Freegdz

На сайті Freegdz можна подивитися відповіді до завдань зі шкільних книг з математики за 6 клас. Тут також є ГДЗ до робочих зошитів з точної науки.

Доступні відповіді до завдань з української, англійської, німецької, французької мов, інформатики, української літератури, біології та географії, які вивчають учні.

Математика вдома

На онлайн-ресурсі Математика вдома, крім відповідей до завдань за 6 клас, є навчальний відеокурс, який допоможе школярам легше засвоїти та запам’ятати новий матеріал.

Також доступні ГДЗ з інших шкільних предметів, серед яких – українська мова та література, біологія, географія, всесвітня історія, інформатика, англійська, російська, французька та німецька мови.

ГДЗ онлайн

На сайті ГДЗ онлайн можна побачити відповіді до завдань з книг та робочих зошитів з математики за 6 клас. Також є ГДЗ до всіх інших шкільних предметів для 1-11 класів включно.

Якщо потрібні підручники в електронному форматі без ГДЗ – вони також доступні для скачування, онлайн-перегляду або друку.

Моя школа

На онлайн-ресурсі Моя школа є понад 20 розв’язників з математики за 6 клас. Тут можна також знайти відповіді на завдання з робочих зошитів з цього та інших шкільних предметів.

Для перегляду доступні підручники для 1-11 класів без відповідей, завдання для ДПА, ЗНО, онлайн-уроки (записані відео) та новини, які можуть бути цікавими батькам та учням.

Екстра ГДЗ

На сайті Екстра ГДЗ можна знайти відповіді завдань з підручників від двох авторів, відповіді збірника задач та контрольних робіт з математики за 6 клас.

Також доступні й інші шкільні предмети з 1 до 11 класів – українська, англійська, французька мови, біологія, інформатика, українська література, основи здоров’я, природознавство та інші.