Онлайн-обучение: мифы, плюсы и минусы

Еще несколько лет назад онлайн-обучение считали очень узкой сферой. Существовал миф, что в интернете учатся только программисты и очень занятые бизнесмены, а такие занятия вообще неэффективны.

На самом деле ведущие мировые университеты уже давно включили онлайн-обучение в программы всех специальностей. В США и Японии интернет-лекции занимают 20-30% учебного процесса.

Во время пандемии плюсы и минусы онлайн-обучения основательно пересмотрели. Появились новые правила, формы занятий и в целом процесс стал более продуманным.

В 2021 году правильно подобранная платформа для онлайн-обучения может оказаться гораздо эффективнее классических методов. Соучредитель онлайн-школы математики Mathema Виталий Шкиль рассмотрел все за и против онлайн-обучения.

Мифы об онлайн-обучении

Для начала разберемся, какие заблуждения существуют на эту тему.

Онлайн-обучение неэффективно. Эффективность не зависит от формы обучения. Гораздо важнее другие факторы: заинтересованность ученика и учителя, работа с обратной связью, домашние задания, дополнительные материалы и компетентность преподавателя.

В интернете большое количество курсов, часть из которых действительно некачественные. Однако не стоит обобщать и делать выводы об онлайн-обучения в целом.

Вся информация и так есть в интернете. Часто люди считают, что преподаватели онлайн-курсов только транслируют информацию, которая уже есть в открытом доступе. В таком случае учиться можно самостоятельно и необязательно тратить деньги на курсы.

На самом деле работа преподавателя гораздо глубже — создать систему, организовать учебный процесс, понять слабые стороны ученика и ответить на вопросы. В открытых источниках действительно есть много полезной информации, но поиск и усвоение материала может занять вечность.

В онлайне невозможно общаться и обмениваться мнениями. Отчасти это правда, но касается только некачественного обучения. Авторы онлайн курсов организуют групповые занятия и создают чаты в мессенджерах. Нередко в таких группах единомышленники знакомятся и становятся партнерами в профессии.

Плюсы онлайн-обучения

Удобство. Первоначально учащиеся и студенты выбирают интернет-курсы из-за комфорта. Учиться можно дома, не тратя время на дорогу. Особенно это касается людей, которые живут в маленьких городах и не могут найти нужные занятия на месте.

Можно выбрать темп. Онлайн-курсы бывают разными. Можно слушать уже записанные лекции или подключаться к еженедельным вебинарам в прямом эфире. В любом случае онлайн-обучение — более гибкое, чем реальные занятия. Даже пропустив одну из лекций, можно просмотреть ее запись на следующий день.

Стоимость. Онлайн-обучение организовано проще, поэтому авторы курсов не тратят лишние деньги, например, на аренду помещения. Это делает их занятия дешевле, чем классические.

Подходит для детей. В 2020 году школьники и студенты на время полностью перешли на обучение в интернете, поэтому успели адаптироваться к условиям. Часто детям комфортнее в привычных домашних условиях, чем за школьной партой. Это также влияет на эффективность обучения.

Минусы онлайн-обучения

Time-менеджмент. Чтобы обучение в интернете прошло успешно, студент или ученик должен хорошо организовывать собственное время. Это может быть более тяжелой задачей, чем кажется. Мотивация исчезает со временем и люди не завершают начатое дело. Бесплатные курсы на портале Coursera проходят до конца только 3,1% людей.

Бесполезные курсы. Большая часть среди разнообразия платных и бесплатных курсов в интернете не приносят реальной пользы. Реклама и хорошие отзывы иногда вводят в заблуждение и скрывают некачественное образование. Для начала попробуйте посетить бесплатные вебинары или пройти короткие пробные курсы. Только после этого принимайте решение, нужно ли продолжать учиться.

Легко отвлечься. Минус обучение в домашних условиях — предметы вокруг. Студенту очень легко отвлечься на гаджеты или других людей. А вернуться к внимательному прослушиванию — тяжело. Поэтому старайтесь заниматься в местах, где вас не тронут, предварительно отключив оповещения на телефоне.