Онлайн-навчання: міфи, плюси та мінуси

Ще декілька років тому онлайн-навчання вважали дуже вузькою сферою. Існував міф, що в інтернеті вчаться лише програмісти та дуже зайняті бізнесмени, а такі заняття взагалі неефективні.

Насправді провідні світові університети вже давно включили онлайн-навчання у програми усіх спеціальностей. У США та Японії інтернет-лекції займають 20-30% навчального процесу.

Під час пандемії плюси та мінуси онлайн-навчання ґрунтовно переглянули. З’явилися нові правила, форми занять та загалом процес став більш продуманим.

У 2021 році правильно підібрана платформа для онлайн-навчання може виявитися набагато ефективнішою за класичні методи. Співзасновник онлайн-школи математики Mathema Віталій Шкіль розглянув усі за та проти онлайн-навчання.



Міфи про онлайн-навчання

Для початку розберемося, які помилкові думки існують на цю тему.



Онлайн-навчання неефективне. Ефективність не залежить від форми навчання. Набагато важливішими є інші фактори: зацікавленість учня та вчителя, робота зі зворотнім зв’язком, домашні завдання, додаткові матеріали та компетентність викладача.

В інтернеті велика кількість курсів, частина з яких справді неякісні. Але не варто узагальнювати та робити висновки про онлайн-навчання загалом.

Вся інформація і так є в інтернеті. Часто люди вважають, що викладачі онлайн-курсів лише транслюють інформацію, яка вже є у відкритому доступі. У такому разі навчатися можна самостійно та не обов’язково витрачати гроші на курси.



Насправді ж робота викладача набагато глибша – створити систему, організувати навчальний процес, зрозуміти слабкі сторони учня та відповісти на запитання. У відкритих джерелах справді є багато корисної інформації, але самостійний пошук та засвоєння матеріалу може зайняти вічність.

В онлайні не можливо спілкуватися та обмінюватися думками. Частково це правда, але стосується лише неякісного навчання. Автори онлайн курсів організовують групові заняття та створюють чати в месенджерах. Нерідко в таких групах однодумці знайомляться та стають партнерами у професії.

Плюси онлайн-навчання

Зручність. Першочергово учні та студенти обирають інтернет-курси через комфорт. Навчатися можна вдома, не витрачаючи час на дорогу. Особливо це стосується людей, які живуть в маленьких містах та не можуть знайти потрібні заняття на місці.

Можна обрати темп. Онлайн курси бувають різними. Можна слухати вже записані лекції або підключатися до щотижневих вебінарів у прямому ефірі. У будь-якому разі онлайн-навчання – більш гнучке, ніж реальні заняття. Навіть пропустивши одну з лекцій, можна переглянути її запис наступного дня.

Вартість. Онлайн-навчання організовано простіше, тож автори курсів не витрачають зайві кошти, наприклад, на оренду приміщення. Це робить їхні заняття дешевшими, ніж класичні.

Підходить для дітей. У 2020 році школярі та студенти на якийсь час повністю перейшли на навчання в інтернеті, тому встигли адаптуватися до умов. Часто дітям комфортніше у звичних домашніх умовах, ніж за шкільною партою. Це також впливає на ефективність навчання.

Мінуси онлайн-навчання



Time-менеджмент. Щоб навчання в інтернеті пройшло успішно, студент чи учень має добре організовувати власний час. Це може бути важчою задачею, ніж здається. Мотивація зникає з часом і люди не завершують розпочату справу. Безкоштовні курси на порталі Coursera проходять до кінця лише 3,1% людей.

Некорисні курси. Велика частина серед розмаїття платних і безкоштовних курсів в інтернеті не приносять реальної користі. Реклама та хороші відгуки іноді вводять в оману і приховують неякісну освіту. Для початку спробуйте відвідати безкоштовні вебінари або пройти короткі пробні курси. Лише після цього ухвалюйте рішення, чи продовжувати вчитися.

Легко відволіктись. Мінус навчання у домашніх умовах — предмети навколо. Студенту дуже легко відволіктись на гаджети чи інших людей. А повернутися до уважного прослуховування — важко. Тому намагайтесь займатися в місцях, де вас не чіпатимуть, попередньо відключивши сповіщення на телефоні.