Куда можно пойти учиться женщине в 40 лет

Хотите сменить профессию или попробовать себя в чем-то новом, однако не знаете, какую сферу деятельности выбрать? В 40 лет жизнь только начинается, поэтому стоит рассматривать только те специальности, которые вам по душе.

Как вариант, можно пойти на бесплатные или платные курсы от различных учебных центров. Это займет меньше времени и позволит быстрее влиться в тонкости новой профессии. Факты ICTV подготовили список вариантов, куда пойти учиться в 40 лет женщине.

Обучение после 40 лет — возможные варианты

Вероятнее всего, первое время новая профессия не будет приносить огромный доход. Однако есть много сфер деятельности, в которых можно начать работать без соответствующего опыта. Среди них — торговля, социальная служба, продажа недвижимости, бьюти, туризм и другие.

Если у вас есть время, тогда можно пойти на курсы, после прохождения которых вы можете получить сертификат государственного образца, подтверждающий ваши знания и умения.

Сферы деятельности для работы

Торговая сеть — кассир, продавец, сотрудник по выкладке товара, фасовщик, упаковщик, приемщик товаров. В сфере торговли за год можно быстро обучиться и вырасти до администратора магазина или супермаркета.

Однозначное преимущество — бесплатное обучение происходит сразу на рабочем месте, благодаря этому вы не останетесь без финансовой поддержки.

Социальная служба — помощь пожилым и малоподвижным людям в домашних делах. Можно заниматься не только уборкой или готовить, но и доставлять продукты или лекарства.

Работу можно совмещать со своими домашними делами, поскольку такие вакансии не предусматривают полную занятость.

Сфера недвижимости — риелтором можно устроиться без опыта работы. Агентства готовы принимать мотивированных сотрудников на вакантную должность с возможностью дальнейшего корпоративного обучения.

Можно начать работу на самой низкой должности, параллельно обучаясь, при необходимости пойти на курсы или пройти их онлайн.

Бьюти — мастер маникюра, педикюра, по наращиванию волос, эпиляции, парикмахер, визажист или косметолог. Можно пройти курсы, некоторые из них длятся пару неделю или месяцев.

Сложнее всего — обзавестись клиентской базой, чтобы работать на себя. Однако если вы устроитесь работать в парикмахерскую или салон красоты, то этот вопрос отпадет сам собой.

Туризм — менеджер или экскурсовод. Сфера деятельности подходит для женщин с хорошими знаниями географии и прекрасной памятью.

Для этого не нужно проходить курсы, любые туристические агентства с радостью возьмут на работу человека, который может красиво рассказать историю разных мест. Знание иностранного языка однозначно будет плюсом.

Центр занятости для безработных

Украина переживает за своих граждан, которые временно остались без работы. Вы можете пойти в центр занятости и получить направление на бесплатное обучение по новой специальности. Однако для этого должна быть одна или несколько причин:

вы не можете найти работу из-за отсутствия необходимой квалификации;

нет вакансий по вашей специальности (обычно это происходит, если профессия непопулярна);

невозможность работать по профессии (по состоянию здоровья или другим причинам).

Уверены, любые перемены пойдут вам лишь на пользу. Факты ICTV желают найти любимое дело и не останавливаться на пути к своим желаниям.