Як відкрити стоматологічний кабінет: покрокова інструкція і приклад ФЛП

Розпочати власну справу в медицині непросто, але реально. Щоправда, для цього треба стати додатково юристом і бухгалтером.

Це довела Марина Лінник – успішний зубний лікар із власним стоматологічним кабінетом і торговим знаком Зубна фея.

Після скорочення у державній клініці вона не зневірилася, пройшла навчання, отримала грант від Міжнародної організації праці в межах проекту, фінансованого данським урядом, навчилася складати бізнес-плани, розпочала власну справу у 49 років і сьогодні має запис на місяць наперед.

Марина Лінник приїхала до України з Білорусі ще у 1990-х. Майже 30 років пропрацювала у стоматології, лікувала зуби. Та коли стоматологічне відділення Млинівської районної лікарні реформували, частину людей довелося скоротити. Була серед них і Марина.

У 49 років вона залишитися без роботи, та ще й на початку карантину. До інших клінік бажали приймати молодь, до 35 років максимум.

– У мене середня спеціальна освіта, не вища. Тому і посада зубний лікар. І я найпершою потрапила під скорочення, – розповідає Марина Лінник.

Але не здалася. Пройшла навчання з основ бізнесу, написала бізнес-план і чекала результатів.

– Ніколи мені не доводилося складати бізнес-плани. Максимум мій бізнес-план до того був – купити продукти чи на роботі у відділенні якийсь план закупівель. Це було несподівано, трошки страшно, але дуже цікаво. Бо, здавалося б, ти скільки років працюєш у цій сфері, що ще я не знаю? Але насправді дуже багато, – зізнається Марина.

Можна було виграти фінансування власної справи, вона мріяла про стоматологічний кабінет.

– Не дуже вірилось у перемогу. Бо це у столиці люди знають щось про гранти і можливості, а у нас про це дуже мало відомо. Але коли перемогла, дуже зраділа, бо якось так склалося, що тут своїм начебто не потрібна була, а тут справжня міжнародна підтримка (проект започаткувала Міжнародна організація праці за фінансування Королівства Данії). Керівництво громади також допомагало. Захищати бізнес-план можна було по скайпу, і я переживала, чи не зникне інтернет, чи світло раптово не вимкнуть, чи не пролетиш. Тому в школі виділили кабінет, інтернет, і так проходив захист, – зізнається жінка.

Марина перемогла і отримала грант на $3 тис. на власну справу.

– На переможні $3 тис. я могла узяти собі обладнання, яке потрібно. Стоматологія – це дорога сфера. Необхідні машинки стартують від $3 тис. і вище. У мене вийшла за ці кошти стоматологічна установка з компресором. Довелося самій шукати постачальників обладнання на виграну суму, по суті, влаштовувати між ними тендер. Прораховували, які витрати на що потрібні. Решту вже вклала сама. Загалом все це обійшлося у понад $6 тис.

Марина зареєструвала ФОП. Сьогодні це роблять ЦНАПи, це достатньо швидко і без черг.

– Я переживала, що буду в цьому всьому не те що блондинкою, а дуже-дуже блондинкою (сміється). Не вірила спочатку у себе. Хоча дочка завжди підтримувала, і казала, що я дуже багато зробила і маю себе цінувати, – каже пані Марина.

Щоб відкрити власний стоматологічний кабінет, потрібен був сам кабінет. Довго шукала, зрештою знайшла приміщення в оренду. Уклала договір оренди.

– Орендодавець пішов назустріч і замінив фактично новий ламінат у кабінеті на лінолеум. Бо, за санітарними нормами, у стоматкабінеті має бути або плитка, або лінолеум. Так само полакували стіни, щоб їх можна було мити. Це теж такі санітарні вимоги. Кредитів я не брала, мала певні заощадження, їх і використала, – розповідає Марина Лінник.

Марина додає, що купувала не все одразу, потроху, бо це великі кошти. Це і меблі, і шумоізоляція, і до компресора треба спеціальний шланг. У кабінеті має бути і тонометр, і стерилізатор, і бактерицидна лампа (є перелік для кожної спеціальності). Усе має бути сертифіковане.

Як почати власну справу: перші кроки та яскравий приклад зубного лікаря з Рівненщини / 2 фотографии

Кожну деталь треба було продумати, пройти всі інстанції, всі перевірки (чи підключена вода, яке світло, температурний режим; обов’язково договір на утилізацію відходів групи Б).

– Тобто спочатку ти все облаштовуєш, і тільки потім подаєшся на отримання ліцензії до МОЗ (має бути акт від санстанції, від Держпродспоживслужби, документи про категорію, проходження курсів), – пригадує Марина.

На результат щодо ліцензії чекати треба кілька місяців.

– ФОПом я стала у листопаді, і лише в середині лютого отримала ліцензію від МОЗ. Уже дев’ять місяців, як практикую. Люди ідуть охоче. Щодня приймаю мінімум вісім пацієнтів, іноді більше. Як екстрені випадки і гострий біль, намагаюся знайти віконечко якнайшвидше. Стараюся бути гнучкою, бо це все заради людей. Ціни демократичні. Первинний огляд та консультація – 100 грн. Лікування карієсу від 260 грн, анестезія 80 грн, – ділиться Марина.

Поки що жінка працює сама. Пояснює – щоб брати за когось відповідальність, треба ще самому розібратися в усьому, але сьогодні щиро радіє, що не опустила рук у складній ситуації.

– Навіть не думала, що в моєму віці може життя так перевернутися. Але завжди потрібні нові знання. І бухгалтерські знання, і у сфері оподаткування, і з інформатики. Усі ці знання потрібні у будь-якому віці, – каже жінка.

Марина наголошує: не слід нічого боятися. Все реально, вона це знає на власному прикладі. Треба спробувати шукати можливості, проекти і гранти. Треба братися і робити. Усього можна навчитися.

Витрати (враховуючи регіональний фактор)

Інвестувала: понад 160 тис. грн

Оренда: 2 тис. грн на місяць (100 грн за 1 кв. м)

Податки: 1 320 грн на місяць податку плюс єдиний податок. В Україні єдиний податок – це 1 200 грн.

Із чого розпочати власну справу, а у нашому випадку – стоматологічний кабінет, Фактам ICTV коментує Ганна Лисенко, адвокат, партнер АО Адвокатська сім’я Лисенко.

– Відкрити стоматологічний кабінет може як фізична-особа підприємець, так і юридична особа. Звичайно, простіший та менш затратний спосіб – відкриття стоматологічного кабінету як ФОП, – зазначає Ганна Лисенко.

Кроки та документи, які треба зробити до початку роботи стоматологічного кабінету, на прикладі ФОПа:

Зареєструвати ФОП. Це можливо за допомогою додатку Дія – за 15 хвилин витраченого часу без додаткових черг та ресурсів. Але потрібно з розумінням поставитись до вибору видів діяльності (КВЕД), за якими буде зареєстровано ФОП або юрособа. Для відкриття стоматологічного кабінету це КВЕД 86.23, який потрібно вказати як основний. Додаткові КВЕДи кожен може вказати ті, які йому необхідні.

Це можливо за допомогою додатку – за 15 хвилин витраченого часу без додаткових черг та ресурсів. Але потрібно з розумінням поставитись до вибору видів діяльності (КВЕД), за якими буде зареєстровано ФОП або юрособа. Для відкриття стоматологічного кабінету це КВЕД 86.23, який потрібно вказати як основний. Додаткові КВЕДи кожен може вказати ті, які йому необхідні. Обрати систему оподаткування. Якщо реєструвати ФОП через Дію, то проставляються відмітки про обрання системи оподаткування. Ця інформація автоматично направляється в податкову. Якщо реєстрація відбувається через ЦНАП, треба додатково подати до податкової заяву про обрання спрощеної системи оподаткування (2 або 3 групи). Якщо обрана загальна система оподаткування – у податковій потрібно реєструвати Книгу обліку доходів. Звичайно, рекомендую обирати спрощену систему.

Якщо реєструвати ФОП через Дію, то проставляються відмітки про обрання системи оподаткування. Ця інформація автоматично направляється в податкову. Якщо реєстрація відбувається через ЦНАП, треба додатково подати до податкової заяву про обрання спрощеної системи оподаткування (2 або 3 групи). Якщо обрана загальна система оподаткування – у податковій потрібно реєструвати Книгу обліку доходів. Звичайно, рекомендую обирати спрощену систему. Мати приміщення: власне або орендоване. Документи на право власності або оренди необхідні для отримання ліцензії. Кабінет в ідеальному випадку повинен розташовуватись не в житловому будинку. Це пов’язано насамперед з установленням апарату для проведення рентгену. Проте, якщо його потужність невелика (60-90мВ та 7-10мА), то навіть у житловому будинку можна облаштувати стоматологію рентген-апаратом.

Мінімальна площа приміщення – 14 кв. м на кожне робоче місце, та по 7 кв. м на додаткові (підсобні, тощо). Для приміщення також необхідно отримати дозвіл пожежників від районної ДСНС та акт огляду санітарно-епідеміологічного об’єкту від територіальних органів Держпродспоживслужби.

Отримати ліцензії на медичну діяльність . Для ФОПа дві стратегії дії: особисто мати медичну освіту або мати працівника з медичною освітою. Якщо сам ФОП не має медичної освіти та сертифіката лікаря, але має працівника з методичною освітою відповідного рівня, то додатково подається інформація про працівників та їхню освіту. Додатково – копії їхніх паспортів та РНОКПП.

. Для ФОПа дві стратегії дії: особисто мати медичну освіту або мати працівника з медичною освітою. Якщо сам ФОП не має медичної освіти та сертифіката лікаря, але має працівника з методичною освітою відповідного рівня, то додатково подається інформація про працівників та їхню освіту. Додатково – копії їхніх паспортів та РНОКПП. Сформувати штат працівників та підготувати кадрові документи. Рекомендую офіційно працевлаштовувати всіх працівників. Для цього треба: заява працівника, наказ про призначення на посаду, трудовий договір (за бажанням), повідомлення у податкову, посадова інструкція, правила внутрішнього трудового розпорядку, запис до трудової книжки.

Нещодавно Верховний суд заборонив укладати цивільно-правові договори з медичними працівниками. Тому, щоб не наразитися на штраф від Держпраці, не раджу приховувати трудові відносини з медичними працівниками.