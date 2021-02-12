Жестокое обращение стоматолога с маленькими пациентами в Ровно поставило на уши Украину. Женщина во время предоставления медицинских услуг била, дергала и душила детей. Факты ICTV решили разобраться, как избежать таких случаев.

Могут ли родители присутствовать в кабинетах

Чтобы уберечь своего ребенка от подобного жестокого обращения, родители могут входить в кабинеты вместе со своими детьми и присутствовать во время оказания им медицинских услуг.

— Во время предоставления медицинских услуг малолетним и несовершеннолетним непосредственные родители и опекуны могут присутствовать. И они могут настаивать на этом, — говорит юрист Ростислав Кравец.

Что делать после подобных инцидентов

Если же ребенок сообщает о жестоком обращении посторонних — врачей, воспитателей, нянь — родители не должны это игнорировать.

— Если ребенок такое рассказывает, нужно поговорить с врачом, с представителем клиники. И требовать привлечение к ответственности, — добавляет Ростислав Кравец.

Помимо больницы, родители могут обращаться в полицию с заявлениями и требовать разбираться в подобных случаях.

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Если есть сомнения по поводу того, что ребенок говорит правду (например, он боится стоматолога и может говорить неправду), то тогда лучше сначала сходить к психологу, который оценит поведение ребенка.

Как доказать, что ущерб нанесли в конкретной клинике

Сейчас все походы к специалистам сопровождаются документами. Информация о визитах, процедурах находится в электронных базах больниц, в медицинских картах пациентов.

Кроме того, после оплаты услуг выдаются чеки. Если подтверждение не сохранилось, можно обратиться в банк.

— Если был безналичный расчет, то можно в банке взять выписку, где будет видно, куда ушли деньги. Это будет подтверждением того, что в этой клинике оказывались услуги, — объясняет юрист.

По словам специалиста, сложностей с подтверждением оказания услуг конкретным специалистом в определенной клинике не должно быть.

За подобные случаи ответственность будет нести не только сам доктор, но и клиника.

— Доктор будет нести персональную ответственность, но компенсации будет выплачивать клиника, — подводит итог Ростислав Кравец.

Издевательства над детьми в клинике Ровно

В одной из частных больниц Ровно врач-стоматолог издевалась над детьми.

Она била и душила малышей, в ситуации разбирается полиция.

Подробнее об издевательствах стоматолога над детьми в Ровно читайте на Фактах ICTV.