Куди можна піти вчитися хлопцеві після 11 класу

Закінчення школи – привід для того, щоб задуматися над вибором майбутньої професії. Він буде непростим, проте варто заздалегідь зважити всі за та проти, щоб ухвалити остаточне рішення.

Першочергово потрібно подумати про те, в якій сфері хоче розвиватися хлопець – IT-технологій, будівельній, військовій, медичній, транспортній або іншій.

Яку освіту хоче отримати старшокласник – вищу, середню спеціальну або піти на навчальні курси, яких найчастіше буває достатньо для освоєння майбутньої професії? Факти ICTV підготували понад 10 напрямів, куди піти вчитися хлопцеві після 11 класу.

Куди піти вчитися після 11 класу

хлопцеві – форми навчання

Наразі в Україні після 11 класу можна отримати освіту за трьома основними формами.

Вищий навчальний заклад (університет). Навчання у ВНЗ триває близько чотирьох років – випускник отримає диплом бакалавра.

Юнак може продовжити навчання в тому ж самому або іншому університеті на півтора року та отримати ще диплом магістра, який іноді необхідний для роботи за межами України.

Хлопець може вступити на платну або безкоштовну (з можливим отриманням стипендії) основу, вчитися очно або заочно.

Коледж або середня спеціальна освіта. Такий варіант підійде для тих, хто не зміг набрати достатню кількість балів на підсумковому іспиті або хоче швидше отримати диплом, з яким можна працевлаштуватися.

Навчання в коледжі після 11 класу триває близько трьох років, юнак може вступити на платну або безкоштовну форму з отриманням стипендії.

Навчальні курси. Після проходження хлопець отримує сертифікат державного зразка, з яким можна шукати роботу. Для отримання професії водія, тестувальника програмного забезпечення, графічного дизайнера або флориста цього буває достатньо.

Курси проводять навчальні центри або компанії, які шукають співробітників на вакантні посади. Їхня тривалість – від одного до декількох місяців.

На кого вчитися після 11 класу

хлопцю – вибір професії

Можна виділити понад 10 напрямів, куди може піти вчитися хлопець після закінчення школи.

Інженерна сфера – проектування, сервісне обслуговування, виробництво, стандартизація, метрологія, сертифікація, біотехнології, робототехніка, комунікації та зв’язок, металообробка та інші. Для навчання потрібно скласти іспити з фізики та математики.

Конструювання та будівництво – сюди можна віднести машино-, авіа- та кораблебудування, конструювання різних об’єктів.

Наука та технології – ядерна фізика, енергетика, наноінженерія, макроінженерія, біоінженерія та інші. Складні спеціальності, проте підійдуть тим, хто хоче бути в курсі розвитку технологій.

IT-індустрія – програміст, тестувальник програмного забезпечення, адміністратор баз даних, розробник додатків для електронних пристроїв та інші професії.

Військова сфера – широкий спектр професій, серед яких керування військовими частинами, створення та експлуатація проектно-технічних комплексів. Після закінчення навчання можна піти служити за контрактом.

Економіка – бухгалтер, маркетолог, менеджер, співробітник банку та інші фахівці, які потрібні в цій сфері.

Медицина – стоматолог, педіатр, реабілітолог, хірург, акушер-гінеколог, уролог, кардіолог, терапевт, фельдшер, травматолог, ветеринар та інші професії. Навчання буде довгим, проте таких фахівців дуже цінують.

Сфера освіти – вихователь, вчитель, педагог, викладач, тренер, шкільний психолог та інші.

Спорт та туризм – тренер, інструктор, гід, екскурсовод, туристичний оператор та інші спеціальності.

Сфера мистецтв – актор, музикант, художник, танцюрист, хореограф, письменник, дизайнер одягу, модельєр, арт-консультант, мультиплікатор та інші творчі професії.

Галузь права – адвокат, нотаріус, суддя, слідчий, юрист, політтехнолог, координатор програм розвитку спільнот, медіатор та інші фахівці.

Пам’ятайте: вибір майбутньої професії – нелегка справа. Як сказав Конфуцій, вибери собі роботу до душі, і тобі не доведеться працювати жодного дня у житті.