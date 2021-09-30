Погода на выходные в Украине 2 и 3 октября 2021

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине на 2 и 3 октября будет очень солнечной. В эти дни не будет дождей, однако ожидается небольшой ветер.

В Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Донецке, Запорожье, Львове, Кривом Роге, Николаеве, Севастополе и других городах Украины в течение выходных температура будет держаться преимущественно на уровне от +12 до +16.

В субботу, 2 октября, на территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. Температура — от +13 до +15, ночью станет значительно холоднее — от +3 до +5.

Синоптики призывают тепло одеваться и носить с собой горячие напитки, чтобы иметь возможность согреться даже на улице.

В Киеве днем ​​2 октября также будет солнечно и без дождей. В столицу нагрянет юго-восточный ветер — его скорость будет достигать 3-8 м/с.

В воскресенье, 3 октября, столбики термометра на территории Украины преимущественно будут достигать от +14 до +17 градусов. Самая теплая погода ожидается в южных и западных областях — одиночно температура достигнет до +20.

Погода в Киеве 3 октября порадует всех местных жителей солнцем и отсутствием осадков. Дневная температура в столице — от +14 до +16 градусов по Цельсию. Ночью похолодает — от +3 до +5.