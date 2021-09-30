Погода на вихідні в Україні 2 та 3 жовтня 2021

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні на вихідні 2 та 3 жовтня буде дуже сонячною. У ці дні не буде дощів, проте очікується невеликий вітер.

У Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Донецьку, Запоріжжі, Львові, Кривому Розі, Миколаєві, Севастополі та інших містах України протягом вихідних температура триматиметься переважно на рівні від +12 до +16.

У суботу, 2 жовтня, на території України очікується сонячна погода без опадів. Температура вдень – від +13 до +15, вночі стане значно холодніше – від +3 до +5.

Синоптики закликають тепло вдягатися та носити з собою гарячі напої, щоб мати можливість зігрітися на вулиці.

У Києві вдень 2 жовтня також буде сонячно та без дощів. У столицю прийде південно-східний вітер – його швидкість сягатиме 3-8 м/с.

У неділю, 3 жовтня, стовпчики термометра на території України переважно сягатимуть від +14 до +17 градусів. Найтепліша погода очікується у південних та західних областях – подекуди температура сягатиме до +20.

Погода у Києві 3 жовтня порадує всіх місцевих жителів сонцем та відсутністю опадів. Денна температура у столиці – від +14 до +16 градусів за Цельсієм. Вночі стане холодніше – від +3 до +5.