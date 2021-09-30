Октябрь 2021: что изменится в Украине в октябре 2021

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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Новые тарифы, начало отопительного сезона и е-больничные: что изменится с 1 октября

Новые тарифы, начало отопительного сезона и е-больничные: что изменится с 1 октября

С 1 октября 2021 года украинцев ждет ряд важных изменений. В частности, потребители будут платить за электроэнергию по новым тарифам, а пациентам будут выписывать только электронные больничные.

Что еще изменится в Украине с 1 октября 2021 года и в течение месяца — читайте в материале.

Карантин в Украине

Действие адаптивного карантина в Украине продлили до конца года, то есть до 31 декабря. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сейчас эпидемическая ситуация в стране контролируемая. Но он призвал украинцев не медлить и сделать прививку от коронавируса.

Между тем с 23 сентября вся Украина перешла в желтую зону эпидемической опасности. Поэтому с 1 октября, согласно новым карантинным ограничениям, образовательные учреждения продолжат работать в обычном режиме только при условии, что как минимум 80% работников — вакцинированы.

Также ограничения желтой зоны предусматривают, что:

  • кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать с заполненностью залов до 50% мест;
  • запрещено проводить массовые мероприятия, если для одного человека невозможно обеспечить 4 кв. м территории;
  • в спортивных и фитнес-залах заполненность должна составлять не более одного человека на 10 кв. м;
  • в заведении общественного питания за столиком должны находиться не больше четырех человек, а расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м.

Но эти правила не применяются, если все посетители и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников учреждений культуры и питания имеют хотя бы одну прививку либо результат ПЦР или экспресс-теста, срок действия которого — 72 часа.

Вакцинацию от коронавируса они должны подтвердить с помощью Covid-сертификата — желтого (для одной дозы вакцины) или зеленого (для полного курса).

Октябрь 2021: что изменится в Украине в октябре 2021

Начало отопительного сезона

Ежегодно отопительный сезон в Украине начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составляет ниже чем +8 °С. Решение о том, когда включать отопление, принимают самостоятельно в каждом регионе.

Но, как правило, отопительный сезон в Украине начинается примерно с 15 октября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что подготовка к отопительному сезону в Украине находится на финишной прямой. Готовность объектов в целом по стране составляет более 90%, а некоторые города готовы практически на 100%.

В свою очередь президент Владимир Зеленский опроверг информацию о повышении тарифов на отопление и горячую воду. Он заявил, что их стоимость для населения не вырастет.

А Кабинет министров, НАК Нафтогаз Украины и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании. По словам Дениса Шмыгаля, стороны договорились, что местная власть не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим.

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Коммунальные тарифы

В октябре годовые базовые цены на газ остаются стабильными. Как и раньше, они будут колебаться от 7,80 до 13,50 грн за 1 куб. м.

Самые низкие цены предложили Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за 1 куб. м), Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн за 1 куб. м), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн за 1 куб. м), а также газопоставляющая компания Нафтогаз Украины (7,96 грн за 1 куб. м).

Самые высокие годовые цены на газ — 13,5 грн за 1 куб. м — установили Черновицкая, Житомирская и Херсонская областные энергоснабжающие компании.

Но в целом большинство компаний установили базовые годовые цены до 9 грн за 1 куб. м.

Октябрь 2021: что изменится в Украине в октябре 2021

Для тех, кто отказался от фиксированной стоимости газа, с 1 октября будет действовать месячный тариф. Одним из самых низких он остается у компаний Галнафтогаз (7,99 грн за 1 куб. м), Eнерджи Трейд Групп (7,97 грн за 1 куб. м), Маргаз (8,79 грн за 1 куб. м), Черновицкая областная энергоснабжающая компания ( 9,35 грн за 1 куб. м), и Свободная энергетическая компания Паливенерго (10,41 грн за 1 куб. м).

Самые высокие месячные тарифы в октябре установили газоснабжающие компании Аскания Энерджи (19,95 грн за 1 куб. м) и Энергия страны (31,06 грн за 1 куб. м).

Цена на электроэнергию

С 1 октября потребители будут платить за свет в зависимости от того, кто и сколько электроэнергии потребляет. Так, украинцы, которые используют в месяц до 250 кВт/ч, будут платить за электричество по цене 1,44 грн.

Для домохозяйств, которые потребляют более 250 кВт/ч в месяц, тариф останется на уровне 1,68 грн.

Октябрь 2021: что изменится в Украине в октябре 2021

Индексация пенсий

С 1 октября пенсионеры в возрасте 75-80 лет начнут получать доплаты до 400 грн (в пределах адресной программы доплат к пенсии).

Министр соцполитики Марина Лазебная отметила, что благодаря таким поэтапным повышением для 2 млн 300 тыс. пенсионеров выплаты уже превысили 2 тыс. грн. Она заверила, что со средины следующего года пенсий меньше 2 тыс. грн в стране не будет.

Осенний призыв в армию

В октябре стартует осенний призыв в армию 2021. Он продлится до декабря. За этот период в ряды армии планируют призвать более 13 тыс. украинцев.

Правительство утвердило численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в этом году, на уровне 13 575 человек.

В частности, в Вооруженные силы Украины призовут 6 500 человек, в Госспецтрансслужбу — 600 украинцев, в Национальную гвардию — 4 775 человек, в Госпогранслужбу — 1 700.

На срочную военную службу будут призывать украинцев, которым исполнилось 18 лет, а также тех, кто не достиг 27 лет и кого не могут освободить от призыва.

призов армія

Электронные больничные

С 1 октября оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.

Чтобы получить е-больничный, нужно прийти на прием к врачу. Он создаст электронный вывод о временной нетрудоспособности в реестре и заверит его квалифицированной электронной подписью.

Пациент об успешной процедуре узнает благодаря оповещению от системы E-health, откуда больничный попадет в реестр Пенсионного фонда.

После этого формируется электронный лист нетрудоспособности, и пациент получает соответствующее уведомление от ПФУ. Ни Пенсионный фонд, ни работодатель не будет знать диагноза.

Документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.

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Расширение программы Доступные лекарства

С 1 октября Нацслужба здоровья расширяет программу возмещения лекарственных средств Доступные лекарства новым направлением. Это препараты для пациентов с расстройствами психики и поведения.

Речь идет о таких заболеваниях, как эпилепсия, шизофрения, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессия, аффективные и невротические расстройства.

Чтобы получать препараты по программе Доступные лекарства, нужен электронный рецепт. Его сможет выписать невролог или психиатр.

Чтобы с 1 октября иметь возможность пользоваться программой, пациентам с расстройствами психики и поведения нужно в ближайшее время посетить своего лечащего врача, который создаст индивидуальный план лечения и внесет его в электронную систему здравоохранения.

Повышение цен на проезд в Тернополе

В Тернополе с 1 октября цены на проезд в общественном транспорте вырастут в среднем на 50% — до 8-10 грн. В случае оплаты за проезд в троллейбусе, коммунальном автобусе или маршрутном такси Социальной картой тернополянина тариф на проезд составит 8 грн.

Для пассажиров, которые будут оплачивать проезд в городском общественном транспорте электронным билетом, это будет 9 грн.

В случае оплаты бесконтактной банковской картой или разовым проездным билетом стоимость проезда в общественном транспорте Тернополя составит 10 грн.

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Цена на бензин и курс доллара

В октябре бензин может подорожать, но драматического роста цен на топливо не будет. Это обусловлено котировками цен на нефть, которые идут вверх.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил директор украинской Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. По его словам, рост цен на бензин будет в пределах 10-50 копеек за литр.

Между тем кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский отмечает, что уже в октябре девальвация гривны неизбежна. Согласно его прогнозу, доллар будет стоить 28 грн.

Дополнительные выходные

В октябре 2021 года украинцев ждут дополнительные выходные по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Государственный праздник и официальный выходной приходится на четверг, 14 октября. Следующий день, 15 октября (пятница) также будет нерабочим. Но его придется отработать в субботу, 23 числа.

Сколько будут отдыхать украинцы в октябре — читайте в нашем материале.

Фото: УНИАН

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