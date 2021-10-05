В Киеве в случае ухудшения эпидемиологической ситуации посещать места с большим скоплением людей смогут только те граждане, которые имеют QR-коды о вакцинации.

Такой алгоритм усиления карантинных ограничений сейчас прорабатывают в Киевской госадминистрации, сообщает городской голова Киева Виталий Кличко.

– Мы не можем заставить людей вакцинироваться, но можем создать такие условия, что человек сможет работать только в том случае, если будет вакцинирован, защищен и безопасен для тех, кто его окружает, – объясняет мэр Киева.

По его словам, при разработке алгоритма действий местные власти берут в пример опыт других стран.

– Мы рассматриваем варианты ограничений, при которых человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, ездить в общественном транспорте при наличии QR-кода о вакцинации, – говорит Виталий Кличко.

Однако городской голова столицы отмечает: такие карантинные ограничения – это пока лишь идеи, которые прорабатывает местная власть.

– Мы не хотим такого варианта. Но рассматриваем разные возможные гибридные ограничения, которыми пользуются определенные страны, на случай резкого ухудшения ситуации, чтобы не вводить полный локдаун, как в прошлом году, – отмечает мэр Киева.

Контролировать соблюдение карантинных ограничений в столице будет полиция, муниципальная стража и сотрудники коммунальных предприятий.

Сейчас в Киеве более 1,7 млн человек привиты хотя бы одной дозой вакцины против коронавируса.

Половина из них – 880 тыс. – привиты двумя дозами препарата.

99% людей, которые госпитализированы в больницы с Covid-19 – не имеют прививок против болезни.

Джерело: РБК-Украина

Фото: КГГА