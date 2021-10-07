Президент Германии Франко-Вальтер Штайнмайер заявил, что расстрелы нацистами 1941 года в Бабьем Яру киевских евреев — это было тщательно спланированное преступление.

— Этот преступление не было актом мести. Массовое убийство киевских евреев — это было тщательно спланированное преступление, которое готовили и выполняли войска СС охранной полиции и солдаты Вермахта. Все они участвовали в нем, — отметил Штайнамаер.

В то же время немецкий лидер напомнил, что в Бабьем Яру 80 лет назад нацисты убили почти 34 тыс. евреев.

— Это ужас совершили именно немцы. Не хватает слов чтобы описать масштабы жестокости и ярости, — добавил он.

Также Штайнамаер процитировал слова киевской учительницы, которая стала свидетелем тех событий и записала их.

— Утром 28 сентября по улице протянулась бесконечная колонна людей — женщины, мужчины, молодые девушки, дети, пожилые люди и целые семьи. Они шли молча. Жутко. Большинство из них думали, что их переселяют.

По словам президента Германии, преступление против человечества — Холокост — начался не из немецких фабрик смерти. Он начался раньше, во время захватнического похода на Восток: в лесах, на окраинах городов и сел.

— Мы должны понимать к чему может привести безмерная ненависть, антисемитизм и расовая рознь. Немецкая захватническая война на уничтожения была убийством и варварством. Ее жертвами стали миллионы людей, которых нацисты не считали людьми, — отметил Штайнамаер.

Политик отметил, что преступники пытались скрыть все следы своих действий, но уничтожить их не удалось. Ведь преступления имеют последствия.

— Страдания, которые принесла эта война ощущаются до сих пор во многих семьях. Поэтому мы будем напоминать, что хорошего будущего без честной памяти не существует, — добавил он.

6 октября в Киеве проходят траурные мероприятия к годовщине трагедии Бабьего Яра. На месте массового расстрела евреев 1941 года проходит официальная церемония с участием мировых лидеров, деятелей еврейских организаций и выживших во время Холокоста.

С речами сегодня выступили президенты Украины и Израиля — Владимир Зеленский и Ицхак Герцог.

Кроме того, открыли новый мемориальный объект в Бабьем Яру — Кристальную стену плача всемирно известной художницы из Сербии Марины Абрамович. Объект воспроизводит историю расстрелов 1941 года.

29-30 сентября 80 лет назад в урочище состоялись массовые расстрелы за годы Второй мировой войны. Нацисты за два дня убили около 34 тыс. евреев, живших в Киеве.