Президент Німеччини Франко-Вальтер Штайнмаєр заявив, що розстріли нацистами 1941 року у Бабиному Яру київських євреїв – це був ретельно спланований злочин.

– Цей злочин не був актом помсти. Масове вбивство київських євреїв – це був ретельно спланований злочин, який готували та виконували війська СС охоронної поліції та солдати Вермахту. Усі вони брали участь у ньому, – зауважив Штайнамаєр.

Водночас німецький лідер нагадав, що у Бабиному Яру 80 років тому нацисти вбили майже 34 тис. євреїв.

– Це жахіття скоїли саме німці. Не вистачає слів щоб описати масштаби жорстокості і люті, – додав він.

Також Штайнамаєр процитував слова київської вчительки, яка стала свідком тих подій і занотувала їх.

– Вранці 28 вересня вулицею протягнулася безкінечна колона людей – жінки, чоловіки, молоді дівчата, діти, літні люди та цілі родини. Вони йдуть мовчки. Моторошно. Більшість з них думали, що їх переселяють.

За словами президента Німеччини, злочин проти людства – Голокост – розпочався не з німецьких фабрик смерті. Він почався раніше, під час загарбницького походу на Схід: у лісах, на околицях містечок та сіл.

– Ми повинні розуміти до чого може призвести безмірна ненависть, антисемітизм і расова ворожнеча. Німецька загарбницька війна на винищення була вбивством і варварством. Її жертвами стали мільйони людей, яких нацисти не вважали людьми , – відзначив Штайнамаєр.

Політик наголосив, що злочинці намагалися приховати всі сліди своїх дій, але знищити їх не вдалося. Адже злочини мають наслідки.

– Страждання, які принесла ця війна відчуваються до сьогодні в багатьох родинах. Тому ми маємо нагадувати, що доброго майбутнього без чесної пам’яті не існує, – додав він.

6 жовтня у Києві проходять жалобні заходи до роковин трагедії Бабиного Яру. На місці наймасовішого розстрілу євреїв 1941 року проходить офіційна церемонія за участю світових лідерів, діячів єврейських організацій і тих, хто вижив під час Голокосту.

Із промовами сьогодні виступили президенти України та Ізраїлю – Володимир Зеленський та Іцхак Герцог.

Окрім того, відкрили новий меморіальний об’єкт у Бабиному Яру – Кристалічну стіну плачу всесвітньо відомої художниці з Сербії Марини Абрамович. Об’єкт відтворює історію розстрілів 1941 року.

29-30 вересня 80 років тому в урочищі відбулися наймасовіші розстріли за роки Другої світової війни. Нацисти за два дні вбили близько 34 тис. євреїв, які жили у Києві.