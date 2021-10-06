Полиция уже приобщила к материалам расследования видео из кабинета председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов Радио Свобода.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он отметил, что в ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, который также приобщат к материалам производства в качестве вещественного доказательства и направят на экспертизу.

— Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения. От себя добавлю, что такое поведение с сотрудниками СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей, — добавил Монастырский.

4 октября на журналистов-расследователей программы Схемы: коррупция в деталях напали в Укрэксимбанка, когда они брали интервью у председателя правления Евгения Мецгера.

После того, как ему не понравились некоторые вопросы, он дал поручение забрать технику и уничтожить запись. Видеокамеры у оператора отобрали и вернули только через час.

После этого инцидента председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия на период, пока будет продолжаться расследование конфликта. Он отметил, что его реакция и поведение в этой ситуации не имеют оправдания.