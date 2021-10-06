Поліція вже долучила до матеріалів розслідування відео з кабінету голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, на якому зафіксовані протиправні дії групи осіб щодо журналістів Радіо Свобода.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він зазначив, що найближчим часом потерпіла сторона передасть й оригінал відновленого відеозапису, який також долучать до матеріалів провадження як речовий доказ та направлять на експертизу.

– Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам будуть оголошені погоджені прокуратурою підозри. Від себе додам, що така поведінка зі співробітниками ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців, – додав Монастирський.

4 жовтня на журналістів-розслідувачів програми Схеми: корупція в деталях напали в Укрексімбанку, коли вони брали інтерв’ю в голови правління Євгена Мецгера.

Після того, як йому не сподобалися деякі запитання, він дав доручення забрати техніку і знищити запис. Відеокамери в оператора відібрали і повернули аж через годину.

Після цього інциденту голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер склав повноваження на період, доки триватиме розслідування конфлікту. Він зазначив, що його реакція і поведінка у цій ситуації не мають виправдання.