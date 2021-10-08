В городе Львове усиливают карантинные ограничения с 14 октября. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

По данным Львовского городского совета, с 14 октября на территории города приостановят проведение массовых развлекательных мероприятий, а для субъектов предпринимательства будет действовать строгий масочный режим.

Исключением станут лишь небольшие анонсированные конференции, в которых примут участие только люди, которые прошли полный курс вакцинации или имеют отрицательный ПЦР-тест.

С 18 октября школьники 5-11 классов должны перейти на недельное обучение в дистанционном формате. После этого у них будет неделя каникул, отметил городской председатель Львова Андрей Садовой.

В то же время в городе приостанавливают плановые госпитализации и операции в больницах, поскольку местные власти намерены резервировать места для больных коронавирусом.

Мэр Львова заявил, что вскоре в местные кафе, рестораны или торговые центры смогут заходить только вакцинированные люди или граждане, имеющие отрицательный ПЦР-тест.

Эти ограничения будут касаться и работников общепита. В то же время комиссия нарабатывает рекомендации относительно рынков, магазинов и другого бизнеса. По словам Садового, на следующей неделе планируют провести еще одно заседание.

Источник: Львовский горсовет