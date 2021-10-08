У місті Львові посилюють карантинні обмеження з 14 жовтня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС.

За даними Львівської міської ради, з 14 жовтня на території міста призупинять проведення масових розважальних заходів, а для суб’єктів підприємництва діятиме суворий масковий режим.

Винятком стануть лише невеликі анонсовані конференції, в яких візьмуть участь лише особи, які пройшли повний курс вакцинації або мають негативний ПЛР-тест.

З 18 жовтня школярі 5-11 класів мають перейти на тижневе навчання у дистанційному форматі. Після цього в них буде тиждень канікул, зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Водночас у місті призупиняють планові госпіталізації та операції у лікарнях, оскільки місцева влада має намір резервувати місця для хворих на коронавірус.

Мер Львова заявив, що незабаром у місцеві кафе, ресторани чи торгові центри зможуть заходити лише вакциновані люди або громадяни, які мають негативний ПЛР-тест.

Ці обмеження стосуватимуться і працівників закладів громадського харчування. Водночас комісія напрацьовує рекомендації щодо ринків, магазинів та іншого бізнесу. За словами Садового, наступного тижня планують провести ще одне засідання.

Джерело: Львівська міськрада