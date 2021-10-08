В НАУ обещают отремонтировать общежития и создать университет будущего

Во время выступления на заседании Комитета образования и науки Верховной Рады ректор НАУ Максим Луцкий пообещал превратить вуз в университет будущего за счет средств инвесторов и бизнеса.

По словам Луцкого, представители науки, бизнеса и государства должны объединиться, чтобы превратить НАУ в современное инновационное учебное заведение мирового уровня.

Сегодня НАУ — одно из самых популярных заведений среди абитуриентов. По данным МОН, он занимает 4-е место по результатам вступительной кампании 2021 года.

Университет готовит высококвалифицированных специалистов, которые успешно работают как в Украине, так и в мире. Однако чтобы иметь возможность конкурировать с ведущими учебными заведениями мира, он нуждается в обновлении учебных программ и материальной базы — корпусов, общежитий, спортивной инфраструктуры, пищевого блока.

Сейчас они находятся в крайне запущенном состоянии, некоторые разрушены. По словам Луцкого, на ремонтные работы на территории НАУ необходимо около 1 млрд грн, и он не ждет их от государства.

Ректор НАУ также рассказал, что университет совместно с представителями бизнеса разрабатывает программу трансформации, которая предусматривает реконструкцию корпусов и строительство новых, создание современного кампуса и коливингов для преподавателей и студентов, обновление технического оснащения, спортивного стадиона, пищевого блока.

Программу обещают представить через несколько месяцев.

Фото: НАУ