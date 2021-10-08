В НАУ обіцяють поремонтувати гуртожитки та створити університет майбутнього

Під час виступу на засіданні Комітету освіти і науки Верховної ради ректор НАУ Максим Луцький пообіцяв перетворити виш на університет майбутнього за рахунок коштів інвесторів та бізнесу.

За словами Луцького, представники науки, бізнесу та держави мають об’єднатися, щоб перетворити НАУ в сучасний інноваційний навчальний заклад світового рівня.

Сьогодні НАУ – один з найпопулярніших закладів серед абітурієнтів. За даними МОН, він посідає 4-те місце за результатами вступної кампанії 2021 року.

Університет готує висококваліфікованих фахівців, які успішно працюють як в Україні, так і в світі. Однак щоб мати змогу конкурувати з провідними навчальними закладами світу, він потребує оновлення навчальних програм і матеріальної бази — корпусів, гуртожитків, спортивної інфраструктури, харчового блоку.

Наразі вони перебувають у вкрай занедбаному стані, деякі зруйновано. За словами Луцького, на ремонтні роботи на території НАУ необхідно близько 1 млрд грн, і він не чекає їх від держави.

Ректор НАУ також розповів, що університет спільно з представниками бізнесу розробляє програму трансформації, яка передбачає реконструкцію корпусів та будівництво нових, створення сучасного кампусу та колівінгів для викладачів і студентів, оновлення технічного оснащення, спортивного стадіону, харчового блоку.

Програму обіцяють презентувати за кілька місяців.

Фото: НАУ