Ко Дню защитников и защитниц более 30 тыс. киевлян получат помощь: кто и сколько

В Киеве семьям погибших участников Революции Достоинства и антитеррористической операции на Донбассе по случаю Дня защитников и защитниц Украины выплатят единовременную материальную помощь в размере от 800 до 1,5 тыс. грн.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

— В целом помощь получат 31 623 киевлянина. Все выплаты происходят в рамках реализации городской целевой программы Забота. Навстречу киевлянам, — уточнила она.

В частности, согласно распоряжению, по 1,5 тыс. грн получат:

члены семей лиц, погибших во время массовых акций протеста, которые проходили в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, проявленное во время Революции Достоинства;

члены семей погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции;

члены семей погибших добровольцев, принимавших участие в проведении антитеррористической операции.

По 1 тыс. грн выплатят:

киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время массовых акций протеста 21 ноября 2013 — 21 февраля 2014.

По 900 грн:

киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время Революции Достоинства;

лицам, принимавшим непосредственное участие в антитеррористической операции.

В размере 800 грн:

киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях протеста, состоявшихся с 21 ноября 2013-го до 21 февраля 2014 года.

Эту помощь перечислят на Карточку киевлянина.