До Дня захисників та захисниць понад 30 тис. киян отримають допомогу: хто і скільки

У Києві родинам загиблих учасників Революції Гідності та антитерористичної операції на Донбасі з нагоди відзначення Дня захисників та захисниць України виплатять одноразову матеріальну допомогу у розмірі від 800 до 1,5 тис. грн.

Про це повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда.

– Загалом допомогу отримають 31 623 киянина. Усі виплати відбуваються в рамках реалізації міської цільової програми Турбота. Назустріч киянам, – уточнила вона.

Зокрема, згідно з розпорядженням, по 1,5 тис. грн отримають:

члени сімей осіб, загиблих під час масових акцій протесту, які відбувалися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, виявлену під час Революції Гідності;

члени сімей загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції;

члени родин загиблих добровольців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції.

По 1 тис. грн виплатять:

киянам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час масових акцій протесту 21 листопада 2013 року – 21 лютого 2014 року.

По 900 грн:

киянам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час Революції Гідності;

особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

У розмірі 800 грн:

киянам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в масових акціях протесту, що відбулися з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

Цю допомогу перерахують на Картку киянина.