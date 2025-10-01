В среду, 1 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц. Это относительно новый праздник для украинцев, который часто считают аналогом Дня защитника отечества, который до 2014 года отмечали 23 февраля.

Ежегодно 1 октября украинцы делятся на несколько групп. Одни поздравляют с праздником всех военных по профессии, другие считают его “днем мальчиков” и традиционно дарят носки, пену для бритья или кружки.

Факты ICTV разобрались, почему 1 октября — это не “день мужчин”, и кого стоит поздравлять с этим праздником.

День защитников и защитниц: история праздника

Ранее 23 февраля в Украине отмечали День защитника отечества — праздник, который передался нам по наследству от советской системы.

Когда-то он назывался Днем красной армии и флота, затем — Днем советской армии и военно-морского флота, а уже потом стал Днем защитника отечества.

Когда Россия впервые напала на Украину и оккупировала Крым, чествовать своих защитников одновременно с государством-агрессором стало нецелесообразно. Слово защитник приобрело для украинцев новое значение.

По инициативе общественности в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко издал указ об изменении даты празднования Дня защитника Украины.

В то же время был отменен праздник День защитника отечества.

В указе говорится, что День защитника Украины создан с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинцев, и содействия патриотизму.

С 2015 года День защитника Украины является государственным выходным.

14 июля 2021 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о переименовании Дня защитника Украины на День защитников и защитниц. Так депутаты хотели лишить этот праздник гендерной окраски и подчеркнуть, что женщины наравне с мужчинами принимали и принимают участие в боевых действиях.

— Язык является важным кодом, через который формируется видение общества об истории, культуре и традициях своего народа. Поэтому употребление корректных названий позволяет адекватно отразить роль обоих полов — и женщин, и мужчин — в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

1 октября неслучайно выбрали для празднования Дня защитников и защитниц. На этот день также приходится День украинского казачества и Покрова Святой Богородицы — один из важных церковных праздников.

Почему 14 октября — это не “день мужчин”

Раньше в Украине было принято 23 февраля поздравлять всех мужчин и делать им презенты независимо от того, являются они защитниками или нет. Сейчас эта идея перенеслась на 14 октября, но это неуместно.

Во-первых, потому, что не все мужчины являются защитниками. Во-вторых, не все защитники — мужского пола.

Важно понимать, что защита отечества — это не о профессии и не про гендер. Это о людях, которые боролись и борются на независимость, суверенитет и территориальную целостность. В законах Украины нет определения, кого следует поздравлять в этот день, а кого — нет.

Однако историки настаивают, что защитниками отечества не стоит считать только тех, кто защищает государство с оружием в руках. Поэтому День защитника и защитницы — это также о медиках, которые спасают воинов, об активистах, правоохранителях, волонтерах и всех тех, кто посвящает свою жизнь защите государства.

Несправедливо в этот день говорить только о мужчинах, ведь значительную часть украинской армии составляют женщины. С начала полномасштабной войны их количество значительно возросло.

По состоянию на начало марта, Министерство обороны Украины сообщало, что более 5,5 тыс. женщин-военнослужащих находятся непосредственно на передовой.

Заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник рассказывал, что в ВСУ служат более 70 тыс. женщин, по состоянию на 1 января 2025 года.

— Это на 20% больше, чем в 2022 году. Государство адаптирует политику социальной защиты, чтобы обеспечить их права и равные возможности, — сказал Сергей Мельник.

Когда поздравлять мужчин, которые не служили

Если близкие вам мужчины не являются защитниками, это не значит, что им не нужно уделять внимание и дарить подарки. Просто делать это стоит в другие дни.

Вы можете поздравить мужчин в Международный мужской день, который отмечают 19 ноября. Цель праздника — отмечать достижения мужчин в различных сферах, а также обратить внимание на проблему дискриминации мужчин.

Прекрасная возможность поздравить мужчин, имеющих детей — День отца. В Украине этот праздник отмечают в третье воскресенье июня.

