По состоянию на 13 октября в 850 комплексах зданий Киева, относящихся к социальной и бюджетной сфере, начался отопительный сезон.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, речь идет о садиках, школах, больницах. Включили там отопление с 1 октября по поручению городского головы.

Те руководители учреждений, которые не подали заявку на подключение отопления, могут прислать их в теплоснабжающие организации.

В целом, утверждает заместитель городского головы, столица полностью готова к началу отопительного сезона: проведены все регламентные и гидравлические испытания, заключены договоры на энергоресурсы и тому подобное.

Отопительный сезон для жилого фонда начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток будет меньше 8 градусов.

– Мы планируем придерживаться этих законодательных норм, поэтому будем мониторить прогноз погоды. Пока таких показателей нет, говорить о начале отопительного сезона рано. Очень важно принять правильное сбалансированное решение, чтобы не заставлять потребителей платить за отопление тогда, когда это не нужно, – пояснил Петр Пантелеев.

Однако домовые общины, которые хотят включить отопление уже сейчас, могут обратиться с заявлением инициативной группы.

Подписать документ должны большинство жителей дома, а его копию прислать на электронную почту, указанную на сайте КГГА.

Фото: Петр Пантелеев