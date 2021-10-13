Станом на 13 жовтня у 850 комплексах будівель Києва, що належать до соціальної та бюджетної сфери, почався опалювальний сезон.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, йдеться про садочки, школи, лікарні. Увімкнули там опалення із 1 жовтня за дорученням міського голови.

Ті керівники установ, які не подали заявку на підключення опалення, можуть надіслати їх до теплопостачальних організацій.

Загалом, стверджує заступник міського голови, столиця повністю готова до початку опалювального сезону: проведені всі регламентні та гідравлічні випробування, укладені договори на енергоресурси тощо.

Опалюваний сезон для житлового фонду розпочнеться тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб буде менше 8 градусів.

– Ми плануємо дотримуватись цих законодавчих норм, тому моніторитимемо прогноз погоди. Поки таких показників немає, говорити про початок опалювального сезону зарано. Дуже важливо ухвалити правильне збалансоване рішення, щоб не змушувати споживачів сплачувати за опалення тоді, коли це не потрібно, – пояснив Петро Пантелеєв.

Однак будинкові громади, які хочуть увімкнути опалення вже зараз, можуть звернутись із заявою ініціативної групи.

Підписати документ мають більшість мешканців будинку, а його копію надіслати на електронну пошту, що вказана на сайті КМДА.

Фото: Петро Пантелеєв