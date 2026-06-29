Главный тренер юниорской сборной Украины по футболу Дмитрий Михайленко рассказал, что киевское Динамо не отпустило на Евро-2026 U-19 вингера команды Богдана Редушко.

Об этом он сообщил в комментарии Суспільне Спорт.

Динамо не отпустило Редушка на Евро-2026

В состав сборной Украины на Евро-2026 в возрастной категории до 19 лет вошли 20 футболистов.

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В заявку не попал 19-летний вингер Динамо Богдан Редушко. Он был частью команды в отборочном цикле к турниру и отличился двумя голами и двумя голевыми передачами.

По словам Михайленко, киевляне отказались отпускать футболиста на чемпионат Европы.

– К сожалению, не отпустили его. Хотя мы и предлагали им взять Богдана только на две игры и отпустить его после второго матча с сербами, к сожалению, руководство, ну и Игорь Костюк не пошли нам навстречу. Ну, жаль, но что поделать? Надо двигаться дальше. У нас есть другие игроки, которые готовы подставить плечо, – отметил Михайленко.

Причиной такого решения клуба, вероятно, является ранний старт в квалификации Лиги Европы, которая начнется в июле.

Соперником Динамо в первом раунде отбора в Лигу Европы станет румынская «Университатя Клуж». Матчи запланированы на 9 и 16 июля.

Состав сборной Украины U-19 на Евро

Вратари: Назар Домчак (Славия, Прага, Чехия), Назар Макаренко (Александрия);

Назар Домчак (Славия, Прага, Чехия), Назар Макаренко (Александрия); Защитники: Никита Калюжный, Ярослав Милокост, Дмитрий Стрильчук (все — Шахтер), Кирилл Дигтяр, Егор Шерстюк (оба — Металлист), Даниил Малов (Олимпия Любляна, Словения), Юрий Кокодыняк (Карпаты), Константин Губенко (Динамо Киев).

Никита Калюжный, Ярослав Милокост, Дмитрий Стрильчук (все — Шахтер), Кирилл Дигтяр, Егор Шерстюк (оба — Металлист), Даниил Малов (Олимпия Любляна, Словения), Юрий Кокодыняк (Карпаты), Константин Губенко (Динамо Киев). Полузащитники: Александр Сорока (Гент, Бельгия), Богдан Оличенко (Бавария, Германия), Константинос Плиш (Олимпиакос, Греция), Павел Люсин (Динамо, Киев), Сергей Игнатков (ФК Сараево, Босния и Герцеговина), Патрик Сикут (Питерборо, Англия), Виталий Глют (Чикаго, США).

Александр Сорока (Гент, Бельгия), Богдан Оличенко (Бавария, Германия), Константинос Плиш (Олимпиакос, Греция), Павел Люсин (Динамо, Киев), Сергей Игнатков (ФК Сараево, Босния и Герцеговина), Патрик Сикут (Питерборо, Англия), Виталий Глют (Чикаго, США). Нападающие: Богдан Попов (Эмполи, Италия), Дмитрий Богданов (Унион, Германия), Александр Каменский (Кривбасс).

На Евро-2026 на групповом этапе украинцы сыграют в группе B, где их соперниками станут сборные Хорватии, Сербии и Италии. Первый матч подопечные Дмитрия Михайленко проведут 29 июня против Хорватии. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

По итогам группового этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Они автоматически получат путевки на ЧМ-2027 (U-20), который пройдет в Азербайджане и Узбекистане.

Еще одну возможность квалифицироваться на ЧМ получат команды, занявшие в своих группах третьи места. Они сыграют в матче за 5-е место, победитель которого примет участие в межконтинентальном плей-офф за последнюю путевку на ЧМ-2027 (U-20).

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