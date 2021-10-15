После введения механизма регулирования цены на голубое топливо газодобывающие компании могут оказаться в затруднительном положении. Они будут вынуждены прекратить выделение инвестиций в геологоразведочные работы, разработку месторождений и бурения новых скважин.

Это приведет к уменьшению поступления денег в государственный и местный бюджеты, сокращению рабочих мест в газодобывающей и смежных сферах.

Об этом сообщила Ассоциация газодобывающих компаний Украины на своем официальном сайте. По предварительным подсчетам профильного учреждения, бюджет может потерять до 10 млрд грн.

В то же время это отразится на уменьшении объемов добычи украинского газа. За пять лет частные компании увеличили объемы добычи голубого топлива более чем на 20%.

По результатам за 2021 год, общая добыча должна составить 5 млрд кв. м — это станет рекордом для нашего государства.

Однако прекращение инвестиций повлечет ежегодное падение добычи газа частными профильными компаниями на 10%. Из-за этого может возникнуть необходимость увеличения поставок импортного газа на территорию Украины.

По данным профильной ассоциации, это может ослабить энергетическую безопасность Украины, учитывая запуск российского газопровода Северный поток-2, из-за которого может сократиться или полностью прекратиться транзит голубого топлива через Украину.

В то же время предложения по искусственному регулированию цены на газ могут нанести удар инвестиционному имиджу Украины.

Страна не сможет привлечь инвестиции в нефтегазовые проекты, предусмотренные подписанными соглашениями о разделе продукции. Это приведет к потере более 12 млрд грн в течение пяти лет.