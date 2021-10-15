Після запровадження механізму регулювання ціни на блакитне паливо газовидобувні компанії можуть опинитися у скрутному становищі. Вони будуть змушені припинити виділення інвестицій у геологорозвідувальні роботи, розробку родовищ та буріння нових свердловин.

Це призведе до зменшення надходження грошей до державного та місцевого бюджетів, скорочення робочих місць у газовидобувній та суміжних сферах.

Про це повідомила Асоціація газовидобувних компаній України на своєму офіційному сайті. За попередніми підрахунками профільної установи, бюджет може втратити до 10 млрд грн.

Водночас це відобразиться на зменшенні обсягів видобутку українського газу. За п’ять років приватні компанії збільшили обсяги видобування блакитного палива на понад 20%.

За результатами 2021 року, загальний видобуток має скласти 5 млрд кв. м – це стане рекордом для нашої держави.

Однак припинення інвестицій спричинить щорічне падіння видобутку газу приватними профільними компаніями на 10%. Через це може виникнути необхідність збільшення постачання імпортного газу на територію України.

За даними профільної асоціації, це може послабити енергетичну безпеку України з огляду на запуск російського газопроводу Північний потік-2, через який може скоротитися або повністю припинитися транзит блакитного палива через Україну.

Водночас пропозиції щодо штучного регулювання ціни на газ можуть завдати удару інвестиційному іміджу України.

Країна не зможе залучити інвестиції у нафтогазові проекті, передбачені підписаними угодами про розподіл продукції. Це призведе до втрати понад 12 млрд грн протягом п’яти років.