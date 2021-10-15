Хватит ли газа населению Украины: Ветренко дал ответ

Потребность населения Украины в газе превышает собственную добычу.

Об этом рассказал глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

— Если посмотреть, сколько потребляет население, то это превышает собственную добычу, – сказал Витренко.

По его словам, во время правления предыдущего руководства наблюдалась тенденция к сокращению добычи голубого топлива.

Он отметил, что программу 20/20 не выполнили вообще ни по каким лицензиям, ни по старым, ни по новым. Она гарантировала больше на три миллиарда кубов в годе, что дало бы возможность не импортировать газ.

Как подчеркнул Витренко, в Украине не хватает около полумиллиарда-миллиарда кубов газа собственной добычи, чтобы покрыть все потребности населения страны.

Этот расчет будет верным, если не брать в учет потребление населением напрямую и газ на централизованное отопление.

Витренко также добавил, что Укргаздобыча обеспечивает вместо 14 миллиардов – 12,7-12,8 миллиарда кубов, а население потребляет около 13,5 млрд в зависимости от средней температуры.

Фото: Facebook Минэнергетики