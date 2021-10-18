Зеленский осмотрел модернизированную школу в Мариуполе: ее отремонтировали по программе Большая стройка

В Донецкой области по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка реконструируют 11 школ и восемь детских садов.

Одно из учебных заведений, общеобразовательную школу №26 в Мариуполе, глава государства осмотрел лично во время рабочей поездки на Донбасс, сообщил Офис президента.

Школу, где учится более 900 детей, построили еще в 1963 году, поэтому она уже не отвечала современным стандартам. По программе Большая стройка ее полностью реконструировали.

Кроме общего ремонта, здесь полностью заменили систему отопления, электрическую и инженерную сеть и утеплили фасад. При ремонте учли рекомендации проекта первой леди Елены Зеленской Без барьеров: для детей с инвалидностью сделали подъемник на лестнице, пандусы и обустроили санузлы.

Школьникам создали и условия для занятий спортом: новое футбольное поле с искусственным покрытием, тренажерную зону, беговую дорожку, баскетбольную и волейбольную площадки. Для 32 классов и столовой закупили новое оборудование.

— Классная школа. Дети хотят учиться в ней. Чувствуется, что это современное пространство для получения знаний. Здесь есть все условия для того, чтобы заниматься различными видами активности. В городе должно появляться все больше таких школ, — сказал во время посещения школы президент Владимир Зеленский.

По словам главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, в области по программе Большая стройка также ведут реконструкцию шести медицинских учреждений, создают шесть спортивных и культурных объектов, ремонтируют более 60 км дорог и три моста.

В соседней Днепропетровской области по президентской программе Большая стройка ведут масштабную реконструкцию стадиона Металлург в Кривом Роге. Планируется, что после открытия обновленный стадион примет спортивную школу для занятий двух тысяч детей.