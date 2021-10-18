Зеленський оглянув модернізовану школу в Маріуполі: її відремонтували за програмою Велике будівництво

У Донецькій області за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво реконструюють 11 шкіл та вісім дитячих садочків.

Один із навчальних закладів, загальноосвітню школу №26 у Маріуполі, глава держави оглянув особисто під час робочої поїздки на Донбас, повідомив Офіс президента.

Школу, де навчається понад 900 дітей, збудували ще в 1963 році, тому вона вже не відповідала сучасним стандартам. За програмою Велике будівництво її повністю реконструювали.

Крім загального ремонту, тут повністю замінили систему опалення, електричну та інженерну мережу і утеплили фасад. Під час ремонту врахували рекомендації проекту першої леді Олени Зеленської Без бар’єрів: для дітей з інвалідністю зробили підйомник на сходах, пандуси та облаштували санвузли.

Школярам створили і умови для занять спортом: нове футбольне поле зі штучним покриттям, тренажерну зону, бігову доріжку, баскетбольний і волейбольні майданчики. Для 32 класів та їдальні закупили нове обладнання.

– Класна школа. Діти хочуть навчатися в ній. Відчувається, що це сучасний простір для отримання знань. Тут є всі умови для того, щоб займатися різними видами активності. У місті має з’являтися дедалі більше таких шкіл, – сказав під час відвідання школи президент Володимир Зеленський.

За словами голови Донецької ОДА Павла Кириленка, в області за програмою Велике будівництво також провадять реконструкцію шести медичних закладів, створюють шість спортивних і культурних об’єктів, ремонтують понад 60 км доріг та три мости.

У сусідній Дніпропетровській області за президентською програмою Велике будівництво ведуть масштабну реконструкцію стадіону Металург у Кривому Розі. Планується, що після відкриття оновлений стадіон прийме спортивну школу для занять двох тисяч дітей.