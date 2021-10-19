Европейский Союз пока не принимал решения об исключении Украины из “зеленого” списка стран, граждане которых могут путешествовать в ЕС во время пандемии Covid-19 без дополнительных ограничений.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

– Европейский Союз пока не принимал формального решения. В то же время МИД Украины ранее уже сообщало, что в случае роста показателей заболеваемости Covid-19 в Украине ЕС может принять рекомендацию об исключении нашего государства из списка стран, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз, — отметил он.

Николенко уточнил, что в Евросоюзе пересматривают список стран “зеленой” зоны каждые две недели и корректируют его в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Представитель МИД также обратил внимание на то, что эпидемическая ситуация из-за Covid-19 ухудшается не только в Украине, ведь некоторые страны Евросоюза начали усиливать карантин, а Брюссель в последнее время уже существенно сократил перечень стран “зеленой” зоны.

Николенко подчеркнул, что даже если Украину исключат из “зеленого” списка для путешествий, это не будет означать отмену безвизового режима. Будут только введены ограничения на несущественные (туристические) поездки.

– В случае принятия, решение ЕС об исключении Украины из “зеленой” зоны не отменяет безвиз, оно лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. Решение так же может быть позже пересмотрено при следующем обновлении списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится, — объяснил представитель МИД.

По словам Николенко, в любом случае решение Евросоюза по “зеленой” зоне не вводит автоматически новые правила пересечения границы. Оно будет рекомендацией для государств-членов ЕС, которые должны принять на национальном уровне окончательное решение о разрешении или ограничении определенного типа поездок для граждан Украины.

– Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из “зеленого” списка ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границ, как в прошлом году, — заверил Николенко.

Он напомнил, что актуальную информацию об условиях въезда в ту или иную страну украинцы могут отслеживать на интерактивной карте МИД Украины (по ссылке https://tripadvisor.mfa.gov.ua), которая обновляется в режиме реального времени.

Кроме того, Николенко подчеркнул, что ключевым условием путешествий в большинство стран остается вакцинация от Covid-19.

Накануне появилась информация, что на этой неделе Евросоюз может исключить Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений (из-за роста новых случаев заболеваемости Covid-19 в нашей стране).

В “зеленом” списке ЕС Украина находилась с середины июля. После пересмотра 8 октября Украина осталась в списке стран “зеленой” зоны.

Источник: Олег Николенко