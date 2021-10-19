Європейський Союз поки що не ухвалював рішення про виключення України із “зеленого” списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до ЄС під час пандемії Covid-19 без додаткових обмежень.

Про це поінформував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Європейський Союз поки не ухвалював формального рішення. Водночас МЗС України раніше вже повідомляло, що у разі зростання показників захворюваності на Covid-19 в Україні ЄС може ухвалити рекомендацію про виключення нашої держави зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу, – зазначив він.

Ніколенко уточнив, що в Євросоюзі переглядають список країн “зеленої” зони кожні два тижні та коригують його залежно від ситуації з коронавірусом.

Речник МЗС також звернув увагу на те, що епідемічна ситуація через Covid-19 погіршується не лише в Україні, адже деякі країни Євросоюзу почали посилювати карантин, а Брюссель останнім часом вже суттєво скоротив перелік країн “зеленої” зони.

Ніколенко наголосив, що навіть якщо Україну виключать із “зеленого” списку для подорожей, це не означатиме скасування безвізового режиму. Будуть лише запроваджені обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки.

– У разі ухвалення, рішення ЄС про виключення України із “зеленої” зони не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться, – пояснив речник МЗС.

За словами Ніколенка, у будь-якому разі рішення Євросоюзу щодо “зеленої” зони не запроваджує автоматично нові правила перетину кордону. Воно буде рекомендацією для держав-членів ЄС, які мають ухвалити на національному рівні остаточне рішення про дозвіл чи обмеження певного типу поїздок для громадян України.

– Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із “зеленого” списку ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів, як торік, – запевнив Ніколенко.

Він нагадав, що актуальну інформацію про умови в’їзду до тієї чи іншої країни українці можуть відстежувати на інтерактивній мапі МЗС України (за посиланням https://tripadvisor.mfa.gov.ua), яка оновлюється в режимі реального часу.

Крім того, Ніколенко наголосив, що ключовою умовою подорожей до більшості країн залишається вакцинація проти Covid-19.

Напередодні з’явилася інформація, що цього тижня Євросоюз може виключити Україну із списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень (через зростання нових випадків захворюваності на Covid-19 у нашій країні).

У “зеленому” списку ЄС Україна перебувала з середини липня. Після перегляду 8 жовтня Україна залишилась у переліку країн “зеленої” зони.

Джерело: Олег Ніколенко