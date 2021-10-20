Цены на газ: почему Украина может остаться без инвесторов закупки топлива

За год газ подорожал почти в шесть раз, а уголь — в четыре раза. На территории всей Европы и в Украине цены на топливо постоянно растут.

Как платить за него меньше? Предложение озвучили во фракции Слуга народа. Ее глава Давид Арахамия предложил заставить частные компании продавать газ по себестоимости.

— Когда не хватает газа, когда такие колебания цены. Всем украинским компаниям, которые добывают газ, временно запретить продавать по 45 грн, как это сейчас происходит, а продавать его по себестоимости с минимальной наценкой, — подчеркнул он.

Такой шаг для Украины может стать фатальным, предостерегают эксперты рынка, поскольку искусственное снижение цен повлечет за собой нехватку топлива.

— Обычное советское раскулачивание, когда что-то приходят и забирают. На самом деле это всегда заканчивается одним и тем же — дефицитом покупки товара, который начинает регулировать государство. Мы это видели на примере Венесуэлы, где дефицит всего, а государство устанавливает регулируемые цены, — рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Эксперты отметили, что частные компании просто не будут заинтересованы в том, чтобы добывать газ и продавать его за бесценок.

— Если государство примет решение о регулировании цен на газ, добываемый частными компаниями, они будут вынуждены сократить свои инвестиционные проекты. В частности, перестать разведывать залежи газа и бурить новые скважины, — сказал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Для обычной украинской семьи это означает холодные дома уже в январе или феврале. Для всей Украины — мощный удар по экономике. Инвесторы, благодаря которым за последние пять лет газодобывающие компании увеличили добычу на 20%, будут уходить из Украины.

— Ми потеряем инвесторов. В частности, инвесторов закупки газа, которые сохраняют газ в Украине и фактически доверяют его нашим хранилищам. Восстанавливать это доверие придется десятилетиями, — отметил генеральный директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Чтобы стать энергетически независимой, Украина должна увеличивать добычу газа и сокращать его потребление, считают специалисты отрасли. По их словам, это европейская практика.

— Мы видим, что создают стимулы для разработки новых месторождений, компаниям уменьшают налогообложение по использованию газа, меры по стимулированию энергетической эффективности. Снижение потребления позволяет уберечь себя от соответствующих скачков цен, — сказал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

На уровне же собственного многоквартирного дома уберечься от ценовых взлетов можно благодаря мерам энергосбережения, как это уже успешно делают украинские ОСМД.

Речь идет об утеплении фасадов, установке индивидуального теплового пункта и контроле температуры в доме согласно с погодой. Для этого существуют государственные, городские программы поддержки и теплые кредиты.