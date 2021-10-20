Ціни на газ: чому Україна може залишитися без інвесторів закупівлі палива

За рік газ здорожчав майже вшестеро, а вугілля – вчетверо. На території всієї Європи та в Україні ціни на паливо невпинно зростають.

Як платити за нього менше? Пропозицію озвучили у фракції Слуга народу. Її очільник Давид Арахамія запропонував змусити приватні компанії продавати газ за собівартістю.

– Коли не вистачає газу, коли такі коливання ціни. Всім українським компаніям, які видобувають газ, тимчасово заборонити продавати за 45 грн, як це зараз відбувається, а продавати їх за собівартості з мінімальною націнкою, – наголосив він.

Такий крок для України може стати фатальним, застерігають експерти ринку, оскільки штучне зниження цін потягне за собою нестачу палива.

– Звичайне радянське розкуркулення, коли щось приходять та забирають. Насправді це завжди закінчується одним і тим самим – дефіцитом купівлі товару, який починає регулювати держава. Ми це бачили на прикладі Венесуели, де дефіцит всього, а держава встановлює регульовані ціни, – розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Експерти наголосили, що приватні компанії просто не будуть зацікавленими у тому, щоб видобувати газ та продавати його за безцінь.

– Якщо держава ухвалить рішення про регулювання цін на газ, який видобувається приватними компаніями, вони будуть вимушені скоротити свої інвестиційні проекти. Зокрема, перестати розвідувати поклади газу та бурити нові свердловини, – сказав виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Для звичайної української родини це означатиме холодні оселі уже в січні чи лютому. Для всієї України – потужний удар в економіку. Інвестори, завдяки яким за останні п’ять років газовидобувні компанії збільшили видобуток на 20%, будуть йти з України.

– Ми втратимо інвесторів. Зокрема, інвесторів закупки газу, які зберігають газ в Україні та фактично довіряють його нашим сховищам. Відновлювати цю довіру доведеться десятиріччями, – зазначив генеральний директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Щоб стати енергетично незалежною, Україна має збільшувати видобуток газу та скорочувати його споживання, вважають фахівці галузі. За їхніми словами, це європейська практика.

– Ми бачимо, що створюють стимули щодо розробки нових покладів, компаніям зменшують оподаткування щодо використання газу, заходи щодо стимулювання енергетичної ефективності. Зниження споживання дозволяє вберегти себе від відповідних стрибків цін, – сказав виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

На рівні ж власного багатоквартирного будинку вберегтися від цінових злетів можна завдяки заходам енергоощадності, як це вже успішно роблять українські ОСББ.

Йдеться про утеплення фасадів, встановлення індивідуального теплового пункту та контролювання температури в будинку згідно з погодою. Для цього існують державні, міські програми підтримки та теплі кредити.