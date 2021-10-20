Большая стройка: Луганская область идет на рекорд по количеству отремонтированных дорог

На Луганщине в течение 2020, 2021 и 2022 годов отремонтируют по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка 650 км дорог — это больше половины автодорог государственного значения в области.

Как сообщает Луганская ОГА, об этом рассказал во время пресс-брифинга заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов.

За 2014-2016 годы в Луганской области, по словам Кравцова, не отремонтировали ни одной дороги государственного значения. В 2017-2019 годах — 44 км.

— Ситуация кардинально изменилась со стартом Большой стройки Зеленского. Так, в 2020 году сделаны капитальные и текущие средние ремонты 136 км дорог, в 2021 году — 225 км дорог. Планы на следующий год — 288 км дорог, — отмечается в сообщении ОГА.

Во время недавней рабочей поездки в Шульгинку президент Владимир Зеленский проверил ход ремонта дорог и отметил, что темпы и качество работ его удовлетворяют и он дальше будет поддерживать инфраструктурные проекты на Луганщине.

Кравцов также сообщил, что капитальные и текущие средние ремонты автодорог по программе президента Зеленского Большая стройка, завершение которых было запланировано в 2021 году, уже выполнены на 99%. Но не все участки еще введены в эксплуатацию.

В частности, работы закончены на участках дорог: Н-21 от Старобельска до Новоайдара, Н-26 от Старобельска до Мелового, Т-13-16 и Р-66 от Северодонецка до КПВВ Золотое, Т-13-02 от Лисичанска до границы с Донетчиной, Н-26 между Сватово и Старобельском, Р-22 от КПП Красная Таловка до перекрестка с дорогой Т-13-14.

А на сэкономленные при ремонтах средства будет разработан проект для установки метеостанции на дороге Н-21 при выезде из Старобельска.

— Будет устроено табло, которое будет показывать температуру дорожного покрытия, воздуха, направление ветра, а зимой — еще уровень скользкости на дороге. Информация будет поступать на диспетчерский пункт Службы автомобильных дорог в Луганской области, что позволит оперативно реагировать на капризы погоды, — рассказал Кравцов.

Метеорологические станции установят также по направлению Н-26, в Станице Луганской и на дороге Р-66 при выезде из Лисичанска перед введением этих дорог в эксплуатацию. Ставить метеостанции на дорогах Луганщины планируется и в будущем, в частности на трассах на севере области.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал планы обновить и построить в этом году по программе Большая стройка 4500 км дорог государственного значения и 2000 км местных.