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Владислава Ткаченко |

Велике будівництво: Луганська область йде на рекорд по кількості відремонтованих доріг

Велике будівництво

На Луганщині упродовж 2020, 2021 та 2022 років відремонтують за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво 650 км доріг — це більше половини автошляхів державного значення у області.

Як повідомляє Луганська ОДА, про це розповів під час пресбрифінгу заступник начальника Служби автомобільних доріг у Луганській області Олег Кравцов.

За 2014-2016 роки у Луганській області, за словами Кравцова, не відремонтували жодної дороги державного значення. У 2017-2019 роках – 44 км.

– Ситуація кардинально змінилася зі стартом Великого будівництва Зеленського. Так, у 2020 році зроблені капітальні та поточні середні ремонти 136 км доріг, у 2021 році – 225 км доріг. Плани наступного року — 288 км доріг, — зазначається у повідомленні ОДА.

Під час нещодавньої робочої поїздки в Шульгинку президент Володимир Зеленський перевірив хід ремонтів автошляхів та зазначив, що темпи та якість робіт його задовольняють і він далі буде підтримувати інфраструктурні проекти на Луганщині.

Кравцов також повідомив, що капітальні та поточні середні ремонти автошляхів за програмою президента Зеленського Велике будівництво, завершення яких було заплановано у 2021 році, вже виконані на 99%. Але не усі ділянки ще введені у експлуатацію.

Зокрема, роботи закінчені на ділянках доріг: Н-21 від Старобільська до Новоайдара, Н-26 від Старобільська до Мілового, Т-13-16 та Р-66 від Сєвєродонецька до КПВВ Золоте, Т-13-02 від Лисичанська до межі із Донеччиною, Н-26 між Сватовим та Старобільськом, Р-22 від КПП Красна Талівка до перехрестя з дорогою Т-13-14.

А на зекономлені при ремонтах кошти буде розроблено проєкт для встановлення метеостанції на дорозі Н-21 при виїзді зі Старобільська

– Буде влаштоване табло, яке показуватиме температуру дорожнього покриття, повітря, напрямок вітру, а взимку — ще рівень слизькості на дорозі. Інформація надходитиме на диспетчерський пункт Служби автомобільних доріг у Луганській області, що дозволить оперативніше реагувати на примхи погоди, — розповів Кравцов.

Метеорологічні станції встановлять також за напрямком Н-26, у Станиці Луганській та на дорозі Р-66 при виїзді з Лисичанська перед уведенням цих доріг в експлуатацію. Ставити метеостанції на дорогах Луганщини планується і у майбутньому, зокрема на трасах на півночі області.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував плани оновити та побудувати цьогоріч за програмою Велике будівництво 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих.

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