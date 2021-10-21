Когда каникулы в Украине 2021-2022 — ДАТЫ

Ежегодно Министерство образования и науки Украины составляет план рекомендованных дат каникул для школ. Однако несколько лет назад правительственный орган разрешил регионам в случае необходимости менять эти периоды.

Но школы должны соблюдать правило, что общая продолжительность каникул не должна быть меньше чем 30 дней без учета летних. Факты ICTV расскажут, с какого числа каникулы в Украине.

В 2021-2022 учебном году для школ предусмотрены четыре каникулярных периода.

Осенью школьники должны отдыхать с 25 по 31 октября 2021 года.

Зимой каникулы будут несколько длиннее и продлятся с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

Весной МОН рекомендует школам пойти отдыхать с 28 марта по 3 апреля 2022 года.

Летом каникулы ежегодно длятся с 1 июня по 31 августа.

Как уже отмечалось, эти даты являются рекомендуемыми Министерством образования и науки. Поэтому в регионах местные власти могут изменить график.

Также расписание может быть смещено из-за сложной эпидемиологической ситуации. То есть дети могут пойти отдыхать на пик распространения коронавирусной болезни, чтобы предотвратить коллапс в медицинской системе.