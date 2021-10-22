После реставрации в Полтаве открылась областная филармония, ремонт которой не могли закончить в течение 10 лет. Завершить работы помогло включение объекта в программу президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Подробности сообщаются на сайте Полтавской облгосадминистрации.

Полтавская областная филармония располагается в бывшем здании хоральной синагоги, которое является памятником архитектуры местного значения. Работы по реставрации филармонии начались 10 лет назад, но в 2016 году были полностью остановлены.

— Артисты более 10 лет скитались по городу и арендовали помещения для репетиций и выступлений. Никто не знал, сколько бы это продолжалось еще, пока филармония не попала в программу президента Владимира Зеленского Большая стройка, — сказал на открытии филармонии глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Работы благодаря Большой стройке возобновились два года назад. Теперь отреставрированная филармония, по словам главы области, стала первым памятником архитектуры, восстановленным в регионе за последние 7 лет.

После театра имени Гоголя филармония стала второй по значимости сценической площадкой области.

Большая стройка: в Полтаве впервые за 10 лет открылась филармония / 4 фотографии

Помимо ремонта внутренних помещений, замены коммуникаций и реставрации фасада, в обновленной филармонии установлена современная аппаратура стоимостью 25 млн грн. Зрительный зал способен вместить 320 человек, все помещения отвечают требованиям доступности.

— Большая стройка — это не только новое строительство или реконструкция, это конец эпохи долгостроев. Мы достраиваем и делаем то, что не делалось много лет, а также строим новые школы, садики и другие объекты социальной инфраструктуры, — сказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, присутствовавший на открытии филармонии.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского Большая стройка в этом году стартовала отдельная программа Большая реставрация, которая предусматривает восстановление в течение трех лет около 150 объектов культурного и исторического наследия.