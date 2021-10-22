Після реставрації в Полтаві відкрилася обласна філармонія, ремонт якої не могли закінчити протягом 10 років. Завершити роботи допомогло включення об’єкта до програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Подробиці повідомляються на сайті Полтавської облдержадміністрації.

Полтавська обласна філармонія розташована у колишній будівлі хоральної синагоги, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення. Роботи з реставрації філармонії почалися 10 років тому, але в 2016 році були повністю зупинені.

– Артисти понад 10 років поневірялися містом й орендували приміщення для репетицій і виступів. Ніхто не знав, скільки б це тривало ще, допоки філармонія не потрапила до програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, – сказав на відкритті філармонії голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Роботи завдяки Великому будівництву поновилися два роки тому. Тепер відреставрована філармонія, за словами очільника області, стала першим пам’ятником архітектури, відновленим у регіоні за останні 7 років.

Після театру імені Гоголя філармонія стала другим за значимістю сценічним майданчиком області.

Велике будівництво: у Полтаві вперше за 10 років відкрилася філармонія / 4 фотографии

Крім ремонту внутрішніх приміщень, заміни комунікацій і реставрації фасаду, в оновленій філармонії встановлено сучасну апаратуру вартістю 25 млн грн. Глядацька зала здатна вмістити 320 осіб, усі приміщення відповідають вимогам доступності.

– Велике будівництво – й фактично за рік отримали результат. Велике будівництво – це не тільки нове будівництво чи реконструкція, це кінець епохи довгобудів. Ми добудовуємо і робимо те, що не робилося багато-багато років, а також будуємо нові школи, садочки та інші об’єкти соціальної інфраструктури, – зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який був присутній на відкритті філармонії.

Нагадаємо, в межах програми Володимира Зеленського Велике будівництво в цьому році стартувала окрема програма Велика реставрація, яка передбачає відновлення протягом трьох років близько 150 об’єктів культурної та історичної спадщини.