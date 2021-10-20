В Каневе открыли Шевченко HUB — уникальное культурное пространство, которое соединяет в себе концертный зал, современный выставочный зал и школу искусств на 19 аудиторий, которую дети смогут посещать постоянно.

Шевченковский центр достроили в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, сообщает сайт президента Украины.

Во время рабочей поездки в Черкасскую область президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили новый Шевченко HUB в Каневе.

— Дом культуры на 700 мест был долгостроем. Его включили в список Национальной программы Большая стройка и завершили в 2021 году в рамках подготовки к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Это — знаковое для Черкасчины современное культурное пространство, — говорится в сообщении.

По словам заместителя главы ОП, координатора программы Большая стройка Кирилла Тимошенко, Шевченковский культурный центр в Каневе не могли достроить целых 36 лет.

— За это время на карте мира появлялись с нуля огромные современные города. А в Каневе не могли достроить Шевченковский центр. Президенты лично обещали достроить. Но все так и стояло, — сообщил замглавы ОП.

Все помещения культурного центра оборудовали по принципам инклюзивности и сделали доступными для людей с инвалидностью.

В Шевченко HUB также будут проводиться кинопоказы: здесь установили экран и необходимое оборудование для демонстрации фильмов.

По программе Зеленского завершилось 36-летнее строительство Шевченковского центра в Каневе / 3 фотографии

Во время визита Президент и Первая леди посмотрели фрагмент мультимедийной спектакля Освобождение Шевченко режиссера Евгения Степаненко, созданного при поддержке Национального музея Тараса Шевченко.

Также президентская чета осмотрела выставку вышитых рушников Приднепровья ХХ — начале XI века, новый сквер и спортивную площадку вблизи Шевченко HUB.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.